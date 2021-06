Nadie ha muerto por haberse vacunado

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, aseguró que en el estado no se ha registrado ningún caso de defunción asociación por la vacuna contra la Covid-19.

Además, señaló que las personas que ha tenido que ser hospitalizadas por desarrollar reacciones tras haber recibido la vacuna no es ni el 0.1% de las 1.8 millones de personas que han recibido su dosis, por lo que dijo que los biológicos, de cualquier farmacéutica, son seguras.

“Hay reacciones locales, a veces el dolor de la vacuna, un poquito de dolor en el brazo, sensación de calor y de rubor en el sitio de la vacuna, otras personas refieren que tuvieron un poco de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero en la mayoría de los casos suelen ser localmente transitorios, en uno o dos días, cuando mucho, las personas ya refieren mejoría y si no es el caso entonces hay que acudir a su servicio médico más cercano.

“Sí ha habido algunas personas que se han quedado hospitalizadas, pero realmente son las menos, ni el 0.1% de la población ha tenido que quedarse en el hospital y afortunadamente en el estado de Guanajuato no hay defunciones relacionadas a vacunación”, dijo el Secretario de Salud durante su intervención en la televisora local TV4, en donde informó sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Por ello, Daniel Díaz Martínez dijo que una vez que las vacunas lleguen a los municipios, las personas deben acudir a aplicarse su dosis, para con ello avanzar en el proceso de vacunación.

“Todas las vacuas son seguras y es deseable que las personas que pertenecen a estos grupos de edad poblacional para las que está llegando la vacuna se apliquen la vacuna, es una vacuna segura, cualquier vacuna que llegue a nuestro municipio de estas cinco vacunas que estamos aplicando aquí en el estado de Guanajuato esa es la buena, la que nos toque en nuestro municipio, porque protege contra casos graves y contra la posibilidad de morir, más no de que no dé Covid o que se pueda transmitir (...) es parte de la responsabilidad ciudadana que debemos de tener, no le tengan miedo a las vacunas, miedo a que nos dé Covid y no estemos vacunados o de llevar el virus a casa”.