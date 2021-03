Nada grave el paro en Toyota y Honda

El paro técnico que registran las plantas Toyota y Honda, asentadas en territorio de Guanajuato, “Nos cayó de rebote y pues es una situación que en unos días la van a sobrepasar, realmente está contenida y está planeada por las mismas armadoras, señaló Mauricio Usabiaga, Secretario de Desarrollo Económico sustentable. No estamos exentos de que no vaya a suceder nuevo, a lo mejor en las próximas semanas se presentan situaciones similares, pero no es nada tan grave, aseguró.

Dijo que esta situación de desabasto, fue causado por la falta de energía principalmente de gas natural que es mayor utilizado para generación energética eléctrica, vemos los efectos de lo que sucedió hace semanas que estaba previsto, obviamente de muchos de los proveedores es una cadena de proveeduría que viene de fuera y también mucho del producto que se fabrica aquí en Guanajuato dependían de arma de plantas en Texas y de aquí va a otras partes del mundo.

Sobre posibles efectos en armadoras como General Motor y Volkswagen en Silao, el funcionario estatal, señaló que probablemente vamos a tener ese tipo de efectos por ejemplo Toyota también tuvo que cerrar un par de días por la misma situación entonces “no estamos exentos de que no vaya a suceder, a lo mejor en las siguientes semanas se den situaciones similares, pero no es nada tan grave”.

A decir de Mauricio Usabiaga, “es una situación en la que las armadoras se pueden a poner al corriente en la producción, trabajando los fines de semana. Esto es algo que quedó fuera de las manos de las plantas armadoras y obviamente del gobierno del Estado Guanajuato. Es parte de la globalización que vivimos”.