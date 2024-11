Desde Comanja de Corona "El Alacrán del Bajío" venera a su patrona Santa Cecilia

León, Gto.- José González Martínez "El Alacrán del Bajío", tiene 62 años celebrando a Santa Cecilia con las mañanitas y canciones viejitas dignas de ella.

El acordeonista de 82 años de edad oriundo de Comanja de Corona es el único en su familia que sabe tocar un instrumento musical y su aprendizaje fue empírico, es decir, no tuvo maestros ni estudió música.

"Empecé con un acordeón de dos cuerdas ahorita traigo uno de tres líneas y toda mi vida he trabajado en la música, no sé hacer otra cosa más que tocar y esto me ha dado para vivir y sacar adelante a mi familia", expresó José González.

"Se muchas canciones pero las nuevas no las puedo aprender pero ahí vamos todavía, la gente que nos contrata le gusta la música viejita porque es bonita y bailable", agregó.

Pide a Santa Cecilia trabajo

"El Alacrán del Bajío" este año pide a su patrona Santa Cecilia más trabajo porque este 2024 no fue tan bueno como años anteriores debido a que crecen grupos musicales.

"La música es para todos, la música nos une y pues todos los del gremio necesitamos trabajo, y en este día pido a la patrona trabajo que nos siga dando la dicha de presentarnos en los hogares para celebrar bonitos momentos", dijo.

Músicos celebran a Santa Cecilia en Plaza del Mariachi

Cerca de 200 norteños y 400 mariachis estarán en la Plaza del Mariachi celebrando a su patrona con música. A las dos de la tarde, inicia la vendimia a las cinco es la misa para finalizar cerca de las doce de la noche.

En esta ocasión los músicos tienen fe en que está plaza reviva y el próximo año se le dé difusión para que lleguen todas las familias leonesas a contratarlos, al menos esa fue su petición.