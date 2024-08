Museos serán gratis en León; anuncian programa ‘Pásele gratis’

León, Gto. Presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos dio a conocer que se trabaja en el programa ¡Pásale gratis! para que leoneses visiten los museos.

Dicho programa garantiza la gratuidad en los parques Zoológico, Metropolitano y Explora, así como las unidades deportivas, los fines de semana; para todos los ciudadanos de la entidad, deberán presentar su tarjeta “Guanajuato Contigo Sí” para que sea efectivo su pase sin algún costo.

“Estamos en el plan de elaboración pero estamos viendo que sí y que no es importante al generar un ¡Pásale gratis! para que los museos sean mucho más aprovechados, tenemos muy buenos museos en la ciudad con mucha riqueza y a veces la gente no sabe que existe y por otro lado que sepan que son gratuitos para que no haya pretextos y que los puedan visita”, mencionó la presidenta municipal.

Ale Gutiérrez, recordó que el próximo año habrá una ruta ¡Pásale gratis! y dejó entrever que podría ser gratuita, este camión estará yendo a ciertas colonias donde para aprovechar y visitar parques y museos.

“Se va a presentar el proyecto próximamente, ya lo estamos trabajando porque aquí van todas las áreas inmiscuidas que van desde los grandes Parques, Movilidad y de

Cultura, porque repito, los museos están desaprovechados, queremos que más personas visiten los museos”, indicó la presidenta municipal.

“Sí han incrementado el número de visitantes pero tenemos que ir por más, más visitantes a los museos y creo que debemos potencializar a la gente de León y también con una campaña importante a los estados vecinos para que puedan estar visitando”, agregó.

Gutiérrez Campos, dijo que ¡Pásale gratis! a los museos es una inversión para el futuro de León, y destacó al inicio había inquietud por parte de los directores de los parques cuando inició el programa, pero ahora reconocen que ha aumentado la visita y esto se ve reflejado en los estacionamientos así como en otras áreas de cobro.