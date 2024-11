¿Sabías que en León hay un Museo de las Abejas? Aquí te contamos cómo es

León, Gto. - Durante la ola de calor que azotó la ciudad, el 2% de las abejas falleció, pues no había agua para beber y las flores se marchitaron. Pero, ¿alguna vez has pensado qué sería de este mundo si no existieran las abejas?

Daniela Nájera, conocida como “Rizos de miel”, platicó a El Sol de León que estos polinizadores mantienen el equilibrio del ecosistema y sin ellas no habría vida en el planeta, pues provocaría crisis alimentaria, debido a que más del 80% de los cultivos depende de la polinización de las abejas.

“Gracias a las abejas tenemos alimento y la miel, esta no necesita estar congelada, pues no tiene caducidad, pero para reunir un kilo de miel hacen falta dos mil 500 abejas. Para producir un kilogramo de miel es necesario que una abeja visite unas cuatro millones de flores, esto es recorrer una distancia equivalente a dar una vuelta al mundo cuatro veces”, explicó Dani Nájera.

Dio a conocer que las abejas obreras son las únicas hembras que no están desarrolladas sexualmente, debido a que buscan alimento, es decir, el polen y néctar de las flores, construyen las colmenas, protegen, limpian y hacen recorrer el aire batiendo sus alas, además de realizar otras tareas para la comunidad.

Así es una abeja reina

En el Museo de las Abejas cuentan con dos cajas de colmena de abejas o cámara de cría, cada una con su abeja reina. En estos espacios viven tres castas: obreras, zánganos y la reina, la cual pone dos mil huevos diarios. A la edad de tres años deben ser retiradas y probar con otra reina que sea aceptada para continuar con la producción de miel.

Las abejas obreras son las que alimentan a las crías, además de producir y proveer los insumos de la colmena, mientras que los zánganos son los machos de la colonia y están presentes en los meses de floración.

En este espacio también se encuentran las llamadas melíferas, que son las responsables de polinizar miles de especies vegetales y con este proceso, las plantas son capaces de sobrevivir.

Danza de las abejas

De acuerdo con Daniela Nájera, las abejas “no son de este mundo”, pues poseen características asombrosas como la “Danza de las abejas”, que es su sistema de comunicación en que las abejas obreras utilizan para transmitir al resto del panal la dirección y distancia de las flores próximas a colonizar, esto a través de movimientos y meneos corporales.

“Es asombrosa la Danza de las abejas, cuando encuentran una flor comienzan a realizar movimientos y meneos como si estuvieran bailando, con ello graban las coordenadas que luego se transmiten al resto de las abejas para encontrar las flores”, destacó.

Los recorridos

En el Museo de la Abeja puedes observar las abejas desde un cristal y adentrarte en una serie de conocimientos con fotografías, además encontrarás una tienda de productos derivados de la apicultura como es la miel, propóleo y el veneno.

Este último tiene un proceso especial para que la abeja no pierda su aguijón y no muera, ya que cuando el insecto obrero pica a una persona, pierde parte de su tejido corporal.