Combate al "huachicoleo" ha originado otros crímenes

CELAYA.- (OEM-Informex).- Entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, en el estado de Guanajuato han disminuido en 70% las tomas clandestinas para realizar la extracción ilícita de combustible de los ductos de Pemex, mejor conocida como “huachicoleo”.

Sin embargo, en el mismo periodo se incrementó el número de homicidios en el estado, concluyó un diagnóstico elaborado por el Centro de Análisis México Evalúa.

Esta situación es resultado de parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal contra el robo de hidrocarburos, para poder controlar estas tomas.

“Estamos viendo cómo el combate al huachicol ha funcionado, con dos indicadores: primero con la reducción de tomas y por otro lado el aumento de la violencia.

“¿Cuál es la relación de las tomas clandestinas?, las zonas en donde se concentra en mayor número la tasa de homicidios es donde hay presencia de los grupos que se están disputando el territorio”, señaló David Ramírez, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa en entrevista con El Sol del Bajío.

“Sabemos que la violencia se distribuye geográficamente en municipios en donde hay ductos y en donde hay mayor número de tomas clandestinas. Sí hay una primera relación donde se puede visibilizar el fenómeno de tomas clandestinas y la presencia de grupos ilegales.

Sin embargo, Ramírez admitió que en dicho Centro de Análisis desconocen cuál es la razón por la cual, si se redujo significativamente el “huachicoleo”, aumentó la violencia.

¿Por qué siguen creciendo los homicidios?

La razón específica no la tenemos bien documentada. Tenemos algunas hipótesis.

1-El crecimiento no tan acelerado en el periodo anterior se puede ver como un buen resultado. Y podría proyectarse al futuro.

en el periodo anterior se puede ver como un buen resultado. Y 2-Seguramente antes de que el gobierno federal implementara esta estrategia, había poca presencia de policías del Estado, y era más fácil pinchar las tomas. Y en la medida de que es un mercado ilegal, porque se requiere violencia para mantenerlo, se incrementa. Por eso vemos desde 2015 el incremento de la violencia.

“Ahora, cuando llega el gobierno, ya no es tan fácil pinchar una toma clandestina. E implementaron estrategias para que no sea tan fácil pinchar una toma clandestina. Porque entonces ya no es tan redituable hacerlo porque hay más vigilancia”, señaló David Ramírez.

Agregó que derivado del análisis de la información que hicieron, lograron tres observaciones de situaciones que han ido aparejadas a esta relación.

Consecuencias del combate al huachicoleo

La primera, los asesinatos siguen creciendo, pero más lentamente.

“Vimos que entre 2017 y 2018, antes de que se implementara esta estrategia federal, se incrementó mayormente la tasa de homicidios en Guanajuato. Pero a partir de la estrategia (federal del combate al huachicoleo), se incrementó en 6.2% pero fue un crecimiento más lento”.

Lo que se preguntan en México Evalúa es si este incremento será sostenible para los próximos años.

La segunda es que el “huachicoleo” está impactando otros crímenes.

“Hemos visto que ha habido un incremento y se ha dispersado más la extorsión. Los medios han dado cuenta de la problemática local”.

La tercera, los ataques frontales contra policías.

“Esas serían las lecciones que nos podría dar este análisis. Como conclusión hemos visto que la presencia del gobierno federal en el combate al huachicol ha disminuido las tomas clandestinas.

“Vemos que en materia de homicidios sigue teniendo una problemática importante. Donde están confluyendo los distintos actores criminales”.

Gobierno debería prever las consecuencias

¿Ustedes cuál piensan que debería ser la estrategia para acabar con esa violencia?

El coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa consideró que cualquier estrategia que vaya hacia detener el control territorial, tiene que incluir estrategias para la protección de la ciudadanía.

“Es decir, es un error que cuando uno va a hacer un operativo, no se vean las repercusiones de diversa índole hacia la población, en este caso, de los policías.

“Está bien que el gobierno se vea esto, pero también tiene que ir acompañado de estrategia de control de daños. Y de alguna forma tener herramientas para que la ciudadanía empiece a sufrir otros daños o delitos vinculados al huachicol. Es decir, proteger a la población.

“Para esto, se tiene que tener una mayor coordinación hacia las instancias estatales y municipales, pero también las instancias locales deben hacerse cargo. Pero puede ser que no tengan las capacidades. Y lo que tiene que hacer el gobierno federal llegue para no tenga que estar permanentemente ahí”.

La tarea, concluyó, es hacer las cosas de tal manera de que las soluciones sean sostenibles.