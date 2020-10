Municipios que no cumplan con lineamientos, no tendrán apoyos del estado: Sophía Huett

Municipios que no cumplan con lineamientos en materia de seguridad entre las que destaca la prueba de control de confianza, no contarán apoyos del estado para el fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, anunció la Comisionada de Seguridad en Guanajuato Sophía Huett López.

Dijo que en materia de entrega de equipamiento en la primera etapa a los 46 se otorgó por igual, pero se establecieron reglas muy claras para que los municipio puedan acceder a estos apoyos y de no hacerlo los municipios no podrán acceder en esta segunda etapa, que tuvo un presupuesto para el fortalecimiento de los cuerpos de policía de 200 millones de pesos para el 2020, detalló la funcionaria.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Abre Sapal comercialización de agua tratada para procesos industriales

Debemos de empujar a quien no está cumpliendo, “es muy lamentable cuando los dejas sin recursos porque su alcalde o su corporación no hizo lo que le correspondía y especial en un año complejo como sea el 2021 que representa poco más del 8 % de los recursos estatal que se destinan a seguridad en el tema del Fortaseg, no queremos que ningún peso quede sin ejercerse” señaló.

Aunque el presupuesto ya fue ejercido por el gobierno del estado, sólo resta la entrega del equipo, que se llevará a finales del año, pero fue omitido por parte de la Comisionada de Seguridad, mencionar algunos de los municipios cuyas corporaciones de policía municipal van a quedar fuera.

Las causales

De acuerdo a lo dicho por Sophía Huett, algunas de las causales para no recibir el apoyo es o cumplir con 45 compromisos que adquieran los alcalde y directores y secretarios de Seguridad Pública como son la revisión de armas por Sedena y diversos aspectos en el esquema proximidad y operativos, como la participación en él Secretario Ejecutivo Estatal del Sistema de Seguridad Pública.

Estamos pendientes para algunos municipios que no han acreditado el Certificado Único Policial que comprende capacitación, exámenes de control y confianza, se ha dado un seguimiento diario.

El llamado del gobernador es a que las y los alcaldes se involucren cada día más en temas de seguridad y conozcan que está pasando en su corporaciones, “se involucren y asuman sus responsabilidad, la invitación si un alcalde tiene que esto esta ocurriendo en su municipio y que es posible que se de cuenta y pueda acudir a gobierno del estado y la denuncia de la ciudadanía es importante, pues estamos buscando que Guanajuato y tenga las mejores corporaciones policiales del país”, finalizó.