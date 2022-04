Mujeres viven con miedo de sufrir acoso en las "orugas"

Mujeres que utilizan transporte público de manera constante para trasladarse a su destino, aseguran que el acoso dentro de las orugas ha ido aumentando, por lo que no se sienten seguras de viajar en los autobuses.

En redes sociales, durante las últimas semanas varios usuarias y usuarios del transporte público mejor conocido como Oruga, han publicado imágenes y hasta videos de presuntos acosadores, sin que en estos se vea ayuda de los demás pasajeros para parar estos actos.

Al respecto, el Sol de León realizó un recorrido por varias estaciones de transferencia, donde se entrevistó a diversas personas, principalmente a mujeres, quienes coincidieron en que al saber que estos actos son cada vez más frecuentes, se sienten inseguras de viajar solas.

“Está mal eso del acoso, yo tomo seguido el transporte, tenemos que parar eso, sí me ha tocado que uno va en el camión y comienzan a hacer groserías con la gente, yo lo único que trato es decirles: hazte para acá. Y ya ellos se calman”, mencionó la señora Socorro Chávez.

Por otra parte, María ‘N’ comentó que a ella no le ha tocado ser víctima o presenciar un caso de acoso dentro del autobús, sin embargo aseguró que una vez que se enteró del incremento de estas prácticas por parte de los hombres, ya no se siente segura de viajar en la oruga.

“Realmente se le debe de respetar a la mujer, si vas a algún lugar, uno como hombre debemos evitar que se sientan inseguras o incómodas, si llegara a pasar algo y yo me diera cuenta, trataría de ayudarla, defenderla y hacerle ver qué no está sola, igual sé que no soy la única persona que está harta de este tipo de situaciones”, aseguró Misael Robles.

“A cada rato cuando iba a la universidad lo viví y lo vi, sobre todo en las orugas, me tocaba ver hombres que se iban tocando viéndome, varias veces me tocaron pero en ninguna pude decir nada, me daba miedo o vergüenza, solo me alejaba; ahora me gusta eso de que las mujeres viajen adelante de las orugas y los hombres atrás pero ya muchos no respetan”, mencionó Fátima Chico.