Mujeres exigen a las autoridades poner mayor atención a casos de desapariciones y feminicidios [Video-Fotos]

León Gto.- Colectivos de búsqueda, feministas y asociaciones civiles se dieron cita a los pies del arco de la calzada durante la tarde del domingo, para exigir a las autoridades estatales y municipales una mayor atención a los casos de feminicidio y desapariciones que se han presentado en los últimos meses.

Foto: Monserrat Ramírez | El Sol de León

El contingente comenzó a pintar cruces de cartón en color rojo, mismas que luego fueron colocadas en el sueño junto con fotografías, pancartas y veladoras, al mismo tiempo que representantes de los colectivos pasaron lista a aquellas mujeres que hoy faltan.

Dentro de las exigencias se nombró a la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos y al secretario de seguridad, Mario Bravo Arrona, este último a quienes las mujeres exigieron la destitución de su puesto, lo nombran responsable de de la tortura y violencia del 22 de agosto del 2020, la cual se suscitó en contra de las colectivas feministas de la ciudad, además de su mala administración dentro del municipio.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

También se dio un minuto de silencio en honor a todas las mujeres y sus familias por el dolor que están sufriendo luego de no saber nada de ellas.

Posteriormente se dio lectura al pronunciamiento por parte de la Red Feminista de León frente a feminicidios y desapareciones de mujeres.

"Nos encontramos el día de hoy para nombrar a las mujeres que han sido asesinadas, a las mujeres niñas, adolescentes, jóvenes y adultas que han desaparecido. La desaparición y localización sin vida de nuestra compañera Debahni Escobar ha hecho más fuerte, en los últimos días, la indignación de las violencias a las que estamos expuestas las mujeres niñas, adolescentes, jóvenas y adultas de este país.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Desde el dolor y la digna rabia, es que decidimos responder a la convocatoria nacional de salir a la calle para manifestar nuestro repudio, coraje, enojo, rabia y hartazgo ante la ola de violencias que nos atraviesan como mujeres en este país feminicidio de un estado, que por acción u omisión, nos violenta también. El estado feminicida es responsable también y cómplice de la serie de violaciones a nuestros derechos humanos", comentó una de las integrantes de la Red Feminista de León.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Además, se recordó a la señora Rosario Ibarra de Piedra, quien por más de 45 años buscó a su hijo desaparecido: Jesús Piedra Ibarra. Misma que lamentablemente perdió la vida a los 95 años y fue una de las figuras clave del movimiento de familiares, sobre todo madres, compañeras, hermanas e hijas que, desafiando al régimen autoritario, salió a las calles para buscar a sus seres queridos desaparecidos.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

"Estamos aquí para exigir a las autoridades municipales y estatales, que hagan su trabajo y respondan a las responsabilidades y obligaciones que tienen como estado frente a la ola de violencia que sigue azotando a nuestra entidad, que se dirige a la vida de niñas, niños y adolescentes, mujeres jóvenas y adultas que en los últimos años sigue aumentando la violencia en contra de sus vidas, nuestras vidas. Exigimos a la fiscalía del estado de Guanajuato, al señor Carlos Zamarripa, a la comisión estatal de búsqueda, al gobernador Diego Sinhue, a la secretaría de gobernación Lidia Denisse, a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez a qué se apeguen a los estándares de los derechos humanos, a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la memoria", mencionaron las mujeres.

El Arco de la Calzada y aquel famoso letrero gigante con el nombre de la ciudad, fue llenado de fotografías de mujeres desaparecidas y aquellas que fueron encontradas sin vida y fueron pintadas cruces en color rosa y plasmado leyendas de "No una más" y "No están solas".

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

La marcha pacífica comenzó en punto de las 5:00 de la tarde, en donde los fuertes rayos de sol no fueron impedimento para gritar y caminar por el bulevar Adolfo López Mateos hasta llegar a la calle Hidalgo hasta llegar a la Presidencia Municipal, donde las mujeres continuaron su protesta.

Durante el camino, cada participante levantaba sus carteles con frases: "Ni perdón, ni olvidó", "Hoy lucho para existir mañana", "No estamos locas, nos están matando y nadie hace nada", "Presto mi voz a mis hermanas silenciadas", "¿Cuántas más?", "Las niñas no se tocan", "México Feminicida", "Se lo debemos a las que no volvieron" y " Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar", por mencionar algunas.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

No faltaron aquellas mujeres encapuchadas que con aerosol pintaron los vidrios de las estaciones de transferencia por las que pasaban, así como postes y adoquines del piso.

Es de mencionar que hasta el día de hoy (domingo) desde el 2000 al 2022 se reportan al menos 420 mujeres desaparecidas en la entidad y según informes de la red por los derechos de la infancia en México (RED IM) 220 niñas niños y adolescentes en el estado se encuentran desaparecidos.

Una vez que el contingente llegó a los pies de la casa municipal, esta fue el lienzo para expresar su sentir, colocando con pegamento imágenes de las desaparecidas en la puerta principal, además de ser pintada con aerosol.