Mujeres evitan pasar por zonas peligrosas

León Gto.- Mujeres y vecinas de la colonia Santa Rosa de Lima se sienten temerosas de salir a la calle, esto luego que se difundiera un mensaje a través de redes sociales donde aseguraban que en dicha colonia intentaron llevarse a una mujer a la fuerza.

Luego que usuarios de redes sociales como Facebook y WhatsApp, compartieran información sobre presuntos intentos de raptos a mujeres y audios donde se asegurará que se pagara cierta cantidad para “levantar mujeres y niñas”, mismos que se volvieron virales en cuestión de minutos, todo esto tras los recientes acontecimientos vividos en la ciudad y en el país.

“Chav@s tengan mucho cuidado en cualquier lado que estén, hoy por el Blvrd Hilario Medina y colonia Santa Rosa de Lima entre calle San José y San Benigno como en eso de las 8:00 am quisieron subir a una trabajadora de mi mamá, ella iba bajando del camión y la quisieron subir a un carro negro, gracias a Dios pudo correr, ella no recuerda muy bien que carro era, solo que es negro ni tampoco recuerda como era el hombre porque todo fue muy rápido, pero lo bueno fue que no pasó a mayores, cuídense mucho”, se leía en uno de los mensajes difundidos y firmados por la usuaria Ángela García.

Una vez que las vecinas y mujeres que circulan por la zona constantemente, se percataron de estos mensajes, aseguraron que se sienten temerosas de pasar o inclusive salir a la calle, sin embargo también mencionan que es necesario ir a trabajar, realizar el mandado o llevar a los niños a la escuela.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Si leí que fue en Hilario Medina y San José, no vimos pero salir a la calle ya nos causa miedo, lamentablemente tenemos que salir a traer el mandado o alguna parte, yo procuro regresar pronto a la casa, pero si pienso que debe de haber mayor seguridad, tanto como yo tengo mi hija o a mis nietas y no queremos que nada les pase”, comentó una de las vecinas.

Durante el sondeo realizado en la zona señalada, algunas de las leonesas decidieron omitir su opinión mencionando solamente “hasta da miedo hablar con la gente” y “no me gusta pararme, para evitar esas cosas, espero lo puedan entender”, comentó sin parar su paso.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Me siento insegura porque tenemos hijos, mucha responsabilidad con los que anden los o las hijas en la calle, tener más cuidado. Casi no pasan patrullas aquí, aprovecho para pedirle a las autoridades que realicen más vigilancia”, mencionó Carmen.

Al mismo tiempo, los vecinos señalaron que una de las calles en las que prefieren no pasar, debido a que se encuentra sola y es propensa a que sucedan asaltos, es la calle San Benigno, ya que en esta se encuentra un kínder y un largo tramo que corresponde la parte de atrás de una plaza comercial.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“En la noche si está muy solo y hay muchas casas donde viven los muchachos muy vagos, yo porque mi hija estuvo trabajando en una tienda comercial y mejor la acompañábamos, pasábamos a las 11:30 de la noche a esperar que saliera, pero también la llevábamos a la 1:30 de la tarde porque es una zona donde asaltan mucho”, aseguró María.