Mujer que se propone, todo lo puede cumplir

León, Gto.- Responsable, Exitosa y Leal, así es como se describe así misma Dulce María Casillas García, directora del Hospital Comunitario de las Joyas en León, quien relata que ser mujer no ha representado ningún límite o dificultad para alcanzar sus metas, pues todo lo que se ha propuesto durante sus 20 años de carrera en la medicina, lo ha podido concretar, por lo que tiene la certeza de que las mujeres hoy en día pueden hacer lo que deseen y alcanzar el éxito.

Desde los 25 años que se graduó de la carrera de Medicina en la Universidad de Guanajuato, Dulce Casillas nunca ha dejado de prepararse para actualizarse en cada aspecto de salud, pues le apasiona aprender cada día y transmitir su conocimiento.

“Creo que todo lo que he hecho, lo he hecho por lo que he estudiado, nadie me lo regaló, creo que mi desempeño ha sido el que ha sobresalido, para yo tener este puesto”, comentó.

Desde muy joven buscó la oportunidad de estudiar a través de becas del gobierno, ingresando solicitudes a diferentes diplomados y buscando la forma de seguir progresando, ya que señala que el dinero no es un impedimento, cuando de verdad se quieren hacer bien las cosas.

Uno de sus más grandes retos en el Hospital, ha sido el poder liderar a más de 100 colaboradores desde que comenzó la operación, ya que con 2 años y medio dedicados a la unidad médica, el 80 por ciento de su tiempo lo ha invertido en la mejora constante de la calidad en la atención de los pacientes.

“Es pesado porque es un compromiso, un compromiso con la sociedad y con uno mismo, conmigo misma es el compromiso, porque si quedo mal conmigo mismo y no logro lo que yo quiero y lo que yo quiero es para el bien de las personas que vienen, y para que alguien se una a mí, pues tiene que tener los mismo ideales”, agregó.

Casillas García dijo que nunca en su proceso de crecimiento sufrió algún tipo de restricción por el hecho de ser mujer, al contrario sintió motivación de salir adelante y buscar las formas de concretar sus estudios.

La doctora Dulce desea continuar con la dirección del Hospital Comunitario de Las Joyas en León, pero no descarta que en un futuro pueda seguir escalando de puesto y seguir aprendiendo para dar un mayor beneficio a los ciudadanos.