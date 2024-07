Muestra Pedro Baylon su arte en el Festival de Verano

León, Gto.- Las figuras del artesano Pedro Baylon Olvera son una verdadera obra de arte, sus manos privilegiadas llenas de sabiduría tallan la madera que van desde caballos, ángeles y querubines, vírgenes, santos, entre otros.

En el stand del artesano originario de Apaseo el Alto puedes encontrar figuras de palo santo, este material es caro, también usan el fresno, sabino, nogal, fresno, cedro, caoba y mezquite, pero ya muerto y con ello llegan a elaborar hasta piezas originales dependiendo de cada cliente.

“Desde los 15 años comencé en el taller y para mí es un orgullo trabajar la madera. Lo que más me gusta es cuando encargan trabajos especiales que nunca he hecho y son retos que me pongo para lograr y sacar mi trabajo”, manifestó.

El nacimiento

Uno de sus artesanías estrella es un nacimiento con el que ganó segundo lugar Concurso de Talla de Madera el cual tiene un costo de 18 mil pesos lleno de detalles que se pueden apreciar desde las alas del ángel hasta el pelaje de los animales.

“Es una de las mejores tallas que traemos, es un trabajo fino pero me enfoque a hacerlo más detallado, duré dos meses y medio y con él me gané un segundo lugar en mi pueblo de Apaseo el alto en el Concurso de Talla en Madera”, expresó.

Platicó que siempre da lo mejor de sí en cada trabajo pero lo màs importante es que el cliente quede satisfecho ya que algunos son muy estrictos con sus artesanías y les encantan los detalles, por ello, siempre es un reto realizar el tallado de madera porque sabe que va lucir desde una casa hasta una hacienda.

Cabe mencionar que el pintar la madera también es arte, el darle color, textura con la pintura es llevar la imaginación a otro nivel.