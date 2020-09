Mueren dos personas sin comorbilidades

León, Gto.- Dos decesos más por Covid-19 fueron reportados este jueves en León, con los cuales, el municipio acumula 962. La Secretaría de Salud de Guanajuato indicó que en las últimas 24 horas se confirmaron cien nuevos contagios.

Los fallecimientos corresponden a una mujer de 46 años y a un hombre de 53; internados en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS y ambos sin presentar enfermedades previas.

Mientras las cifras de defunciones continúan a la baja, la de las personas infectadas vuelve a repuntar, ya que el martes fueron 95 casos, el domingo 82 y el sábado 125. En lo que va de septiembre se han confirmado mil 327 nuevos contagios y 104 personas fallecidas.

Este miércoles se informó que hubo un incremento en casos en investigación -con 134 más que el martes- para tener 809: pacientes recuperados son 34 más, para acumular 11 mil 840.

El pasado martes, se reportaron seis decesos en León, los cuales fueron: Mujer de 60 años, en el Hospital Comunitario Las Joyas de la SSG, sin comorbilidades. Hombre de 55 años, en el HGZ No. 21 del IMSS, sin comorbilidades. Mujer de 67 años, en HGR No. 58 del IMSS, con hipertensión arterial sistémica y obesidad. Hombre de 77 años, en HGR No 58 del IMSS, con hipertensión arterial sistémica, obesidad, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Mujer de 69 años, en el HGZ No 21, con obesidad y hombre de 69 años, en el Hospital Covid-19 de la SSG, con hipertensión arterial sistémica y EPOC.

Ese mismo día, en el municipio de Silao se reportaron dos decesos: una mujer de 70 años con hipertensión arterial sistémica y otra de 54 años, con la misma comorbilidades.

Relación de decesos, reportados para León el martes 15 de septiembre:

MUNICIPIOS

Este miércoles en San Francisco del Rincón se informó un deceso: hombre de 66 años que murió en el Hospital general de Zona del IMSS en León, con diabetes e hipertensión arterial sistémica.

Respecto a los nuevos contagios, Purísima del Rincón suma cinco; Romita, dos; San Francisco del Rincón 11 y Silao, dos.

En el estado de Guanajuato se reportaron 18 fallecimientos por Covid-19 en las últimas 24 horas, con los que acumula, dos mil 606, en lo que va de la pandemia.