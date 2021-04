Muchos adultos mayores en León no recibieron vacuna contra Covid-19

Luego de haberse llevado a cabo la campaña de vacunación en la ciudad de León del 5 al 9 de abril, en más de 40 puntos alrededor de la localidad para adultos mayores, hubo algunos que no pudieron acercarse a recibir el biológico.

Tal es el caso de María Santos Elías Bonilla y J. Luz Caudillo de 65 años y 66 años, quienes lamentablemente no acudieron a la vacuna porque no tuvieron quién los pudiera llevar a los puntos de vacunación, pues señalaron que cerca de su vivienda no había un punto más cercano.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Mueren otros 13 guanajuatenses por coronavirus

“No nos la pusimos, no fuimos y luego ya que se pasó pues ya nos quedamos con que ya después”, expresó J. Luz Caudillo.

Los esposos mencionaron que lamentablemente al sí tener familia con la forma de llevarlos, por cuestiones de trabajo y tiempo no pudieron acercarlos por la vacuna, pues mencionaron que observaron a varias personas que desde la mañanita iban a formarse.

“Pues sí pero pues todos tienen su trabajo y luego ya ve que tan solo ahorita perdieron el trabajo y pues ahora sí que agarraron su trabajito y pues también tienen miedo de perderlo pues, más que nada”, mencionó María Santos Elías Bonilla.

La pareja de adultos mayores mencionó que hasta el momento no se sienten mal de no haberse puesto la vacuna, pues ellos comentan que confían en Dios y que solo él los protege, desde luego señalaron que en la próxima vuelta verán la forma de ser trasladados a vacunarse.

En el caso del señor Gilberto de 70 años, tampoco se puso la vacuna contra Covid-19, indicó que no tiene coche y pensó que solo quien tuviera coche podía acudir por su vacuna, ya que no supo de otros espacios de vacunación.

“Pues no fui, es que hay que ir en carro y no tengo yo carro, no tengo miedo, me dio el Covid ese y me alivié, ya me andaba verdad pero yo digo que ya creé anticuerpos”, expresó

Lamentablemente en su familia solo una sobrina ve por él y tampoco tuvo medios necesarios para llevarlo a la vacuna, ya que sus dos hijos no viven en León, viven incluso en Estados Unidos, por lo que no es fácil que se pueda mover en la ciudad.

En cuanto a no recibir el biológico, dijo que no se siente mal de salud, al contrario señaló que le dio Covid-19 en febrero y que al recuperarse, sintió que rejuveneció 15 años, pues antes de la enfermedad contaba con otras dificultades, pero luego de haber librado el virus, pues ahora se siente mejor.

En el caso de Arturo Landeros, adulto mayor de 82 años, tampoco se colocó la vacuna contra Covd-19, pues mencionó que era voluntario y prefirió no acercarse a los puntos de vacunación, pese a que su esposa sí se aplicó el biológico él señaló que su posición desde un principio fue no acudir por el biológico.

“No, no quise oiga, ni ahora para la influenza también no quise, tengo años, cuando me vacunaban me enfermaba más, cada quien es libre de ponerse la vacuna, yo no los critico ni nada”, mencionó.

Respecto a si su familia no le insistió el ponerse el biológico, mencionó que sí le comentaron pero también respetaron su decisión, ya que no quieren discutir sobre esos temas.

El señor Arturo mencionó que afortunadamente se ha sentido muy bien de salud y seguirá cuidándose para que no le del virus Sars-Cov-2, ya que de momento no gusta de colocarse la vacuna.