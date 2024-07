Movimiento ciudadano votará por nuevo Fiscal que cumpla con el perfil más apto a las necesidades del estado: Rodrigo González

León, Gto. Rodrigo González, diputado electo de Movimiento Ciudadano, declaró que la bancada de MC votará por un fiscal que busque la justicia y acabar con la impunidad en el estado.

Aceptó que todo parece indicar que será la próxima legislatura la que decidirá sobre el nuevo Fiscal, en la cual Movimiento Ciudadano estará integrado por el actual dirigente estatal y por Sandra Alicia Pedroza Orozco, ambos diputados electos después de los comicios del 02 de junio.

González señaló que las negociaciones con el próximo Grupo Parlamentario del PAN serán enfocadas a elegir un buen fiscal para el estado de Guanajuato, pues es lo que la ciudadanía exige.

“La ciudadanía nos dio un mandato, MC obtuvo 300 mil votos, para muchos guanajuatenses la voz de sus exigencias es que no exista impunidad, que se procure justicia, nos piden que tengamos instituciones de seguridad óptimas, esa será la lógica con la que vamos a actuar, porque no tenemos otro interés más que el mandato de la ciudadanía, piden que no exista impunidad y que se haga justicia, esa va a ser nuestra valoración como Movimiento Ciudadano, más allá de si es Juanito, Pedrito, o juanita, queremos instituciones sólidas”.

En tanto, Yulma Rocha Aguilar, delegada de MC en el estado, señaló que la elección del Fiscal será votado por el partido naranja con responsabilidad.

Enfatizó que la dirigencia que encabeza junto con los próximos dos diputados locales de Movimiento Ciudadano ya están analizando tanto la elección del nuevo Fiscal como del nuevo Procurador de los Derechos Humanos, los cuales requieren de mayoría calificada, (24 de los 36 votos).

“La participación de Movimiento Ciudadano en el Congreso va a ser fundamental para este tema y para todos, puedo asegurar que se va a actuar con toda responsabilidad y con toda legalidad en beneficio de los guanajuatenses, desde ahorita estamos en una coordinación permanente porque este es un proyecto colectivo, con el objetivo de de responderle a la ciudadanía por la confianza que nos dio, las decisiones que se vayan a tomar en la designaciones tendrán que ser revisadas” comentó Rocha Aguilar.

Concluyó que el perfil, ya sea de un hombre o mujer, no solamente debe cumplir con la documentación exigida en el perfil que marca la norma, sino que esperan que la terna que envíe el ejecutivo garantice que el candidato a Fiscal realizará un buen ejercicio.