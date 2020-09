Motiva a ‘Jefecito’ Rodríguez llamados a selección

León, Guanajuato.- Pese a registrar poca actividad en el Torneo Guad1anes 2020, Iván Rodríguez no se desanima ya que sigue en la órbita de Gerardo Martino, técnico de la selección nacional.

A principios de semana, el ‘Jefecito’ Rodríguez reportó al Centro de Alto Rendimiento para un microciclo de trabajo con el ‘Tata’ Martíno, mantenerse entre las opciones para el Tricolor es una motivación para el mediocampista, pese a la competencia que tiene en Club León con el peruano Aquino.

“Pedro Aquino está haciendo un excelente trabajo, la competencia interna es muy buena. Este llamado a la selección mexicana es motivación para mí para pelear por la titularidad”, comentó Rodríguez.

“Fue una experiencia bonita, me tocó poquito tiempo estar con todos en la selección, pero de igual manera hay seguirle echando ganas, es un gusto estar con ellos (selección mexicana)”, agregó el jugador.

Sobre el amistoso internacional contra Guatemala, señala que son oportunidades que debe aprovechar para consolidarse en la estrategia de Martino.

“Son partidos muy importantes, los tengo que tomar con la mayor seriedad, dar lo mejor de mí y cada que me tengan que meter o me toque estar en el campo dar lo máximo, como he sido yo, no bajar los brazos”, exaltó el contención esmeralda.

Sobre el tema de Luis Montes y su retiro del combinado mexicano comentó “La oportunidad la tenemos todos, es más un gusto personal de cada profesor, cada uno debe trabajar, seguir luchando y ganarse un puesto primero en su club y luego en la selección”.

Por otro lado, agregó que su compañero Fernando Navarro también ha demostrado talento y aptitudes para ganarse una convocatoria al combinado nacional. Sobre el juego contra Atlético de San Luis, reconoció que son favoritos al triunfo, aunque no deben caer en excesos de confianza,