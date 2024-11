Morena exige la entrega de Programa aliadas a todas las guanajuatenses

León, Gto.- El programa Aliadas a Guanajuato, antes Tarjeta Rosa, con el que se busca beneficiar a mujeres guanajuatenses con apoyos económicos inicia su primera etapa en el 2025, por ello, morenistas exigen a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, que dicho programa incluya a madres menores de edad.

En rueda de prensa, el secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jesús Ramírez Garibay, destacó que durante la campaña de la ahora gobernadora, Libia Dennise García, hizo la promesa de otorgar la Tarjeta Rosa a todas las mujeres guanajuatenses por un monto de 2 mil pesos bimestrales, sin embargo, ahora anunció el programa Aliadas, únicamente se les otorgará a mujeres madres de 25 a 45 años y no a las más de 2 millones y medio de mujeres mayores de edad que existen en el estado, un apoyo bimestral de mil pesos, que representa un monto anual de 6 mil pesos.

Censo revela datos sobre las madres en Guanajuato

“No nos vamos a quedar callados y si no hubiera ofrecido, en este momento ese apoyo nosotros no estuvieras reprochado nada a la gobernadora si estuviera cumpliendo, pero si se habla de una primera etapa entonces que nos digan en qué términos viene una segunda o tercera etapa y cómo le van a hacer para sacar el dinero que se necesita si solo son mujeres madres. Estamos hablando de 12 mil millones de pesos y si son no madres, estamos hablando de 15 mil millones de pesos y si lo doblamos a 12 mil pesos anuales son 30 mil millones de pesos, es decir, no da el presupuesto del estado a menos que haya una ley de austeridad republicana porque hay muchos funcionarios de estados, subsecretarios y hasta directores de paramunicipales que ganan más de la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces que se ajusten los sueldos”, señaló.

Al respecto se dio a conocer, de acuerdo al Censo 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que en Guanajuato existe una población total de 3 millones 170 mil 480 mujeres, de las cuales son madres de 12 años o más alrededor de 1 millón 661 mil 116, y entre 25 a 45 años rondan alrededor de 744 mil 851 jefas de familia.

“Primero dijo Libia García en campaña que a todas las mujeres les daría la Tarjeta Rosa y ahora que ya es gobernadora sólo le dará el apoyo al 25 por ciento de ellas y que va por etapas, entonces algunas van a alcanzar y otras no, por eso levantamos la voz y más por las menores de edad que son madres y necesitan prioridad”, explicó Jesús.

Finalmente, invitó a la gobernadora a brindar todos los apoyos prometidos a las mujeres y a la austeridad en los funcionarios panistas para que alcance a brindar todos los apoyos prometidos durante campaña.