Morena espera resoluciones a favor de gubernatura de Irapuato, Silao y SMA

León, Gto.- Jesús Ramírez Garibay, Secretario de Morena en el estado de Guanajuato, declaró que antes de octubre esperan tener resoluciones a favor sobre las impugnaciones en contra del PAN y del PRI por la gubernatura, Silao, Irapuato y San Miguel de Allende.

“Tienen que hacerse antes del 10 de octubre necesariamente, pero esperamos que en el curso de este mes o máximo el mes que entra se esté resolviendo”, expresó.

Local Industrial Transformation México se mantendrá en Guanajuato: Rohde

Recordó que Silao y San Miguel de Allende fue porque Morena perdió por un porcentaje menor al 3% de la votación, por lo que denunciaron irregularidades del PAN y del PRI en ambas ciudades respectivamente.

En Irapuato se perdió por cinco puntos, pero de igual manera denunciaron a Lorena Alfaro por diversas anomalías.

Asimismo, dijo que a pesar de que Alma Alcaraz perdió por alrededor de 11 puntos porcentuales contra la panista Libia denisse García Muñoz Ledo, se está impugnando el uso de la Tarjeta Rosa por parte del gobierno del estado, la cual fue lanzada desde el 2023 cuando aún era titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la hoy gobernadora electa.

“La impugnación de Alma Alcaraz está en la sala superior, las otras (Silao y SMA), están en la en la sala regional en Monterrey, tenemos posibilidades de poder revertir los triunfos en San Miguel de Allende, Silao y en Irapuato”, comentó.

Sobre las felicitaciones que ha recibido Libia Dennise de parte de la Senadora Martha Lucía Micher Camarena y de la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum, aclaró que son cortesías políticas pero la denuncia ante los tribunales electorales continúa y Morena Guanajuato no reconoce el triunfo.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La cadena impugnativa no ha terminado, en materia electoral no hay suspensión, Libia Denisse ahorita es la gobernadora electa y como tal fue recibida por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, eso no quiere decir que que haya un un reconocimiento, vamos a esperar a ver qué resuelve la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación”, expresó.

Local Cierra ciclo Cristina Márquez en el congreso local

Garibay y la dirigente del partido Adriana Guzmán reconocieron a las bases morenistas en León, donde pidieron a la estructura no bajar los brazos con miras al 2027.