León Gto.- Desde hace 17 años, Erwin Scherzer Garza siempre tuvo en mente el dibujar, ya que era lo que más le apasionaba de niño, esto ahora lo ha llevado a ganar concursos internacionales y nacionales, hoy plasma su talento en el piso de la Feria Estatal de León, con la única intención de que su arte sea visto y haga felices a los visitantes.

Justo a la entrada principal de la Feria de León 2022, se encuentra pintando con tiza el piso de la explanada bajo los rayos del sol Erwin Scherzer, un artista que ha decidido especializarse en el arte Madonnari 3D.

Con sus manos maltratadas y llenas de gis, que presentan una mezcla de colores que muestra todas las tonalidades usadas en sus dibujos, el artista demuestra su gran talento y dedicación a todos los visitantes, quienes quedan maravillados con su obra.

“Tengo pintando 17 años, comencé en el malecón de Veracruz, en unas vacaciones fui y me senté en el malecón, vi el piso y empecé a dibujar, me percaté de que a la gente le gustó, entonces a raíz de eso pensé en dedicarme a esto, porque desde chico me ha gustado el dibujo y sin nunca haberlo estudiado”, recordó Erwin.

El dibujo ha hecho que el artista recorriera toda la república, donde miles de personas han disfrutado de todo su talento, hasta que todo eso lo trajo a la ciudad zapatera, donde llegó a pintar en el Centro Histórico, con sus ansias de crecer y mostrar a la gente lo que podía hacer, decidió buscar un espacio en la famosa Feria de León.