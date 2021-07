Monitorean autoridades mercados por incremento de Covid-19

Ante el incremento de los casos de Covid-19 en la ciudad, la dirección de Comercio y Consumo, encabezada por Raúl Fabricio Ibarra Rocha hace un monitoreo en los 24 mercados públicos y 9 mercados privados, a fin de que se cumplan con los protocolos de salud para prevenir mayores riesgos.

Ibarra Rocha comentó que de los privados que supervisan son el Descargue Estrella, la Central de Abastos, los mercados El Retiro y Echeveste.

Enfatizó que los fines de semana hacen operativos en Descargue Estrella y Central de Abastos, donde también participan las direcciones de Salud y Protección Civil.

Comentó que aunque no se tienen los niveles de enero, vigilan que los comerciantes utilicen cubrebocas de manera obligatoria, que se laven las manos y que se ventilen los espacios de trabajo y continúan con las mediciones de CO2, con el fin de tener menores riesgos.

Aseguró el monitoreo se hace de forma semanal y hasta el momento no tienen registro de comerciantes que se hayan infectado, “la gran mayoría están en su proceso de vacunación, ha sido exitosa la participación de los comerciantes, de acuerdo a las edades y a los tiempos que ha marcado las autoridades de Salud”.

Enfatizó en la participación del comprador de esos lugares, porque puede ser que el comerciante cuente con todas las medidas sanitarias, pero si el comprador se resiste, no se puede hacer más, porque es responsabilidad de cada persona.

“Seguiremos insistiendo, no vamos a bajar ninguna de las medidas que tenemos establecidas sabemos que estamos en semáforo amarillo, pero eso no significa que esto se deba relajar. Hacemos un llamado a que nos ayuden a que nuestros centros de abasto y mercados sigan operando para que nuestros comerciantes puedan seguir activando su economía”, recalcó.

Infraccionan por portal mal el cubrebocas

Por otro lado, Ibarra Rocha dijo que en el primer semestre del año la dirección de Comercio y Consumo tiene un acumulado de 3 mil 345 infracciones, en el mes de julio pasarán de 600 infracciones

En las inmediaciones de la Feria de Verano 2021 durante los días del evento se levantaron 37 infracciones sobre todo por no contar con los permisos pertinentes.

Dijo que el 65% de las infracciones de las infracciones se dan vía pública, y de las cuales 3 mil 345, el 35% han sido por no respetar las medidas sanitarias, es decir, por no portar el cubrebocas o usarlo de manera errónea, no usar gel antibacterial y filtros sanitarios en los accesos sobre todo de los mercados.