INAH asegura que las Momias de Guanajuato seguirán en su lugar: no hay planes de traslado

Guanajuato, Gto.- La delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, aclaró que no tienen intenciones de quitarles las Momias de Guanajuato a la capital.

Dijo que, para empezar, no tendrían donde ponerlas pues cuentan con un gran resguardo cultural en todo el país, además de que las Momias siempre serán de Guanajuato.

“La verdad lo que nos interesa es la conservación, que cuidemos el patrimonio, al INAH no le interesa traerse los cuerpos porque los están, no los están cuidando, no les interesa, porque no tenemos espacios y aunque tuviéramos, tenemos muchísimo en toda la república y en el mismo estado hay mucho que mostrar”.

Vivian Della Rocca / El Sol de Irapuato

Recalcó que el objetivo es la correcta preservación de los 117 cuerpos áridos y que se cuiden como se debe para que no se deterioren.

“Se debe de seguir trabajando para que la conservación de un cuerpo esté bien y que se mantenga ahí, pues ahora sí que por mucho tiempo y que el espacio donde van a estar también sea el adecuado y no que si hace calor, que se hace frío, que si ya pagaron la luz, que si ya se calentó, además el espacio de las vitrinas”.

El tema resaltó tras ser cuestionada sobre el trabajo coordinado con las autoridades municipales para el análisis que se realiza a los cuerpos momificados por parte de antropólogos del INAH, pues desde que comenzaron se denunciaron una serie de inconformidades, sobre que no se estaba trabajando de manera conjunta.

Al respecto la delegada del instituto dijo que hoy se trabaja adecuadamente y los antropólogos regresaran en enero de 2025 para realizar los últimos trabajos y entregar los resultados finales de todo el análisis hecho a los cuerpos áridos.

“En enero ya vienen a terminar la tercera etapa, para después ya dar en la cuarta etapa su veredicto, bueno su diagnóstico, en donde ya van a decir exactamente cada cuerpo de qué año es, quién es, en qué circunstancias están, si se sabe cómo murió, o sea, todas las características de cada cuerpo”.

Hernández Flores reconoció el apoyo de las autoridades municipales de Guanajuato para realizar el estudio a las momias, pues se tiene el convenio firmado y no se han detenido las acciones.