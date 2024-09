Modas para mascotas son más dañinas que benéficas

León, Gto.- La humanización de las mascotas crece cada año en todo México, sin embargo, los médicos especialistas no están de acuerdo con la mercantilización que se ha generado alrededor del cuidado de perros y gatos principalmente.

En León, la industria del cuidado de las mascotas se ve reflejado en el alto consumo de productos para la atención de los mismos, pues tan sólo en el último Congreso Nacional Veterinario se reflejó una derrama económica que osciló los 90 millones de pesos.

Alexis Martínez, además de ser médica veterinaria, también es rescatista en Morelia y no está de acuerdo en la vestimenta de las mascotas porque se les puede ocasionar enfermedades, sobre todo en la temporada de calor.

“Los límites siempre hay que tenerlos, no hay que olvidar que son perros o gatos, y hay que dejarlos ser perros, no estoy de acuerdo en vestir a un perro”, dijo la veterinaria.

La médica michoacana se ha especializado en estética canina, oficio que los hace embellecer, pero recomendó que sólo debe ser el cuidado de su pelo y sus uñas, sin embargo, la comercialización de productos de humanos como ropa, desodorantes y accesorios para las perritas, muchas de las ocasiones los hace estresarse más a los animales.

“Se ha llegado a grados increíbles de comercialización de ropa, servicios, ahora los hoteles caninos están proliferando, muchos de estos lugares son más cómodos para ellos que ni para las personas, se les tienen muchos cuidados y se les mima, hay muchas cosas para consentirlos como aire acondicionado, alimentación, habitaciones individuales, la limpieza se les hace todo el tiempo, se les hacen juegos y dinámicas para que no se aburran, hay muchas cosas que antes no existían.

“Se les debe cortar el pelo y se les debe arreglar, pero es su propio pelo su vestimenta, a menos que el perro tenga poco pelo, se le puede vestir, pero los perros con mucho pelo tienen problemas con la ropa, ellos no pueden sudar y el hecho de ponerles ropa estamos interfiriendo en el control de su temperatura corporal”, explicó.

Industria creciente

Alexis Martínez reconoció que los dueños de mascotas y rescatistas en su mayoría son personas solteras y jóvenes, principalmente mujeres, quienes son influenciadas por la mercadotecnia y compran todo tipo de productos que los hace ver más humanos que animales.

“Ha aumentado mucho la cantidad de personas que tienen mascotas, ahora ya las mujeres incluso prefieren las mascotas que a los niños, lo he notado en los últimos diez años y me dedique a la estética canina por que ha avanzado la cultura en favor de los animales, y los mexicanos cada vez invierten más en el bienestar de los mismos”.

Reconoció que actualmente las mascotas también son un apoyo en lo psicológico, pues el ser humano siempre los ha utilizado como compañía, a tal grado que se ganaron el mote del mejor amigo del hombre.

“Son las mujeres quienes más gastan y cuidan, hay una conexión diferente, no se si sea por feminismo, pero en mi negocio la mayoría de quienes me buscan para atender a sus perritos son mujeres y los pocos hombres los manda su mujer a cortarles el pelo a los perritos, muchas muchachas a partir de los 20 empiezan a tener estos lazos fuertes con las mascotas, y los perros ya no los tienen sólo como mascotas sino como apoyo”, puntualizó.

Sider, la gatita

Por su parte, la veterinaria Verónica Nava, es dueña de una gatita Spider, de dos años de edad, la cual alimenta exclusivamente de croquetas para evitar que se enferme.

Verónica tiene su consultorio a un costado de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde atiende decenas de perros principalmente cada semana, pero también es especialista en gatos y su alimentación.

La médica veterinaria señaló que a pesar de que los felinos son carnívoros, no deben comer carne cruda, porque les desbalancea su dieta para estar en convivencia con los seres humanos.

“En la zona donde tengo mi consultorio es de clase media, pero los dueños de mascotas se preocupan cada vez más por la salud de sus perritos o gatos, ya no es como antes que teníamos animales en casa y no se les cuidaba tanto, todavía hace 10 años la gente no los vacunaba como ahora, es una inversión, pero es mejor tratarlos antes de que enfermen, sale más barato vacunarlo que tratar de curarlo ya enfermo”, dijo la doctora.

Explicó que los gatos ahora son más propensos a enfermarse de leucemias, esto debido a que las enfermedades también han evolucionado en contra de la vida de las mascotas.

“Muchas de las veces los gatos pueden venir contagiados de su madre, además también se pueden contagiar en las peleas, en los rasguños y las mordidas existen intercambios de sangre, he atendido a gatos que no presentan síntomas a pesar de estar enfermos y en las peleas contagian a otros gatos, y los síntomas más comunes son las diarreas, la pérdida de pelo, cáncer, entre otras”, dijo la veterinaria.

Juan Cárdenas, esposo de Verónica, viaja en moto y en auto con la gatita Spider a varias partes del país, donde procuran cuidar su alimentación.

Recomendó que un felino para poderlo domesticar, y que viva en un departamento sin irse de la casa, debe ser alimentado con croquetas y agua, y de vez en cuando se les da de comer alguna croqueta premio, para que obedezca las reglas de la casa.