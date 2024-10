El alma de un joven sin hogar penando en León

León, Gto. - El alma de un joven sin hogar sigue penando en una casa abandonada en la calle Chapultepec ubicada en la colonia Obrera. Comerciantes de más de 60 años instalados en el Parque Hidalgo lo llegaron a conocer y esto cuentan.

“Yo lo conocí, era un joven que siempre vestía de color negro, solitario, no tenía hogar, era de piel blanca y cabello largo, era delgado. Una noche apareció sin vida dentro de la casa, en ese entonces dijeron que lo apuñalaron hasta arrebatarle su último suspiro, pero hasta la fecha su alma sigue penando porque lo siguen viendo en la casa”, dijo Gisela, vendedora de la zona.

La gente cuenta que el joven busca justicia por su crimen, motivo por el que su sombra sigue siendo vista en la casa deshabitada, incluso hay quienes lo han visto penando por el Parque Hidalgo a altas horas de la noche, pero al desconocer esta historia creen que es producto de su imaginación.

La casona no está cerrada completamente y no hay interesados que busquen entrar, un tiempo la rentaban para negocios pero los comerciantes huían del lugar porque veían una sombra, escuchaban ruidos extraños o movían objetos de un lado a otro.

"Quizás lo único que busca este joven es que recen por su descanso eterno", dijo una vecina.

Casa de Bellavista

Otra casa que han indicado que está “embrujada” es la ubicada en la calle Campeche en Bellavista, misma que se ha incendiado en dos ocasiones.

“A mí me han platicado que los inquilinos dijeron que movían los objetos, aun sin que hacía aire la puerta se abría y se sentía la presencia de un ser”, dijo una vecina que prefirió reservar su nombre.

La gente cuenta que por una ventana se ha llegado a ver una sombra que da la alusión de asomarse hacia la calle aunque el inmueble esté deshabitado. Las nuevas generaciones han escuchado varias historias, pero todas las relacionadas con espíritus que mueven objetos; cierto o no, las personas prefieren no averiguar y no prefieren mantener distancia.