México no impondrá medidas coercitivas para evitar contagios

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que mientras no exista una vacuna contra Covid-19, el gobierno de México no impondrá medidas coercitivas, como toque de queda o sanciones a los ciudadanos que no siguen las recomendaciones para evitar contagios.

