Migrarán 12 mil 600 alumnos de escuelas privadas a públicas

León, Gto.- Se proyecta que en el estado de Guanajuato más de 12 mil 600 estudiantes de escuelas privadas migren al sistema público, derivado de la situación económica de los padres ocasionada por la pandemia, informó Teresa Castellanos Vázquez, presidenta de la Delegación Guanajuato de la Unión de Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Comentó que trabajan con las escuelas particulares porque es un buen apoyo para el sistema educativo, y están en constante comunicación con la Federación de Escuelas Particulares.

La pandemia representó para muchos padres de familia debido a la cuestión económica, no los pudieron tener en escuelas particulares en todos los niveles de educación, por tal motivo rechazan la aplicación de la Norma 237, que finalmente terminarán mermando los bolsillos de las familias.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Cerrarán 41.66% de escuelas privadas del país: UNPF

“Nos compartieron que tuvieron bajas de alumnos de instituciones privadas, desde 20% hasta 40% en cada una”, explicó.

Reducen plazas y bajan sueldos

Respecto a las pérdidas de empleo en el sector educativo privado, dijo que algunas instituciones tuvieron que reducir las plazas para los docentes que tenían, de 10% a 20% y algunos otros hicieron reajustes a los salarios de los mismos.

“(Representantes de escuelas) Nos compartían que tomaron decisiones para poderles reducir el número de horas, que no fuera tanta la carga laboral y poder ajustar su sueldo, entendiendo sobre todo que no hubo ningún incentivo para las escuelas particulares, el gobierno no les condonó luz, agua, el impuesto sobre nómina, algunos otros servicios que se siguieron pagando y entendemos esa afectación que tienen como empresas”, explicó.

Compartió que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en el estado hay 11 instituciones que cerraron de manera temporal, pidieron una licencia, aunque no es un cierre definitivo, pero no abrieron para este ciclo escolar ni el anterior.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Jóvenes desprecian carreras tecnológicas

Dijo que estas instituciones se encuentran en León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Juventino Rosas y Dolores Hidalgo.

Son instituciones de todos los niveles, pero en este caso la mayor afectación se vio en preescolares sobre todo en los grados más bajos, debido a la baja matrícula que tienen por ejemplo de tener 18 alumnos se quedaron con dos.

“Pudimos visualizar diferentes factores, por un lado el tema económico, muchos padres de familias se quedaron sin empleo, y segundo al ser un modelo educativo nuevo al que no estábamos preparados (...) era más difícil que los niños mantuvieran su atención a través del sistema virtual, que de manera presencial, entonces no lo vieron atractivo para sus hijos y decidieron buscar otra opción a través de la educación pública”, destacó.

Han tenido buena relación con José Enrique Hernández Meza, Secretario de Educación, quien les ha compartido las estrategias a seguir “consideramos que el Guanajuato el sistema educativo es muy bueno, y seguimos en este diálogo para ver si ellos (el estado) tiene la capacidad de recibir a los estudiantes que van a mirar al sistema público. A todas las autoridades educativas y a nosotros como UNPF nos preocupa la deserción escolar, ya sea públicas o particulares”, concluyó.