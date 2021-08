Migrantes guanajuatenses quieren conocer sus raíces

León, Gto.- Migrantes guanajuatenses que crecieron en los Estados Unidos, buscarán comunicación con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI), para tener apoyo económico y puedan visitar a sus familiares en el estado, pues no conocen México y tampoco han visto en persona a sus familiares, comentó Ketzalli Hernández, líder de National Dreamers.

“Una cosa que sí me gustaría hacer, es que el gobierno de Guanajuato nos dé la oportunidad para poder ir, traer un grupo chiquito de mis colegas y llevarlos a México para que conozcan donde nacieron”, comentó.

Desde sus 2 años de vida, Ketzi Hernández como muchos la conocen, originaria de Guanajuato, ha vivido en Atlanta Georgia y el siguiente mes está a punto de cumplir 31 años, por lo que lleva fuera de México casi 30 años; lo poco que sabe de su país es gracias a sus padres, quienes le enseñaron el idioma español y por ello es que puede comunicarse con sus familiares que no se mudaron al país vecino.

“Yo tengo la fortuna que mi mamá y papá de verdad siempre implementaron que yo hablara muy bien el español, que mi español no es lo más perfecto, pero hay muchos que no, entonces la parte más difícil de estar en otro país, es saber que no puedes regresar a tu país”, mencionó.

Ketzi Hernández se sorprende de los artículos y costumbres que observa de los mexicanos, pues a pesar de que es una persona nacida en Guanajuato, no ha crecido con las costumbres tradicionales de la República Mexicana, incluso hasta se emociona si observa una moneda con valor de un peso.

“Si esto pasa para el próximo año sería 30 años sin poder pisar tierra mexicana, yo nada más he mirado el peso porque me lo han presentado y yo digo wow”, mencionó.

Lo complicado para ella y para muchos jóvenes guanajuatenses que crecieron en los Estados Unidos, no ha sido el adaptarse a otras costumbres, sino más bien el tema de no poder regresar a su país, no poder platicar de frente con sus seres queridos y sobre todo no conocer México en general.

“Yo creo que a la mayoría lo que se nos complica es que hayamos vivido en otro país, el problema es que no hemos podido visitar nuestro país, para aprender más de nuestra raíces, solamente estamos en lo que nos enseñaron nuestros padres de nuestro país”, mencionó.

Anteriormente la líder de National Dreamers, ya había tenido pláticas con las autoridades guanajuatenses para lograr que un grupo de jóvenes pudieran visitar el país, por medio de apoyo estatal, sin embargo se detuvieron los planes, debido a que Donal Trump puso en pausa un programa que permitía a las personas sin el 100 por ciento de sus documentos, salir del país y poder regresar cuando lo desearan.

“Yo personalmente he tenido conversación con la Secretaría del Migrante, pero ese tema se puso en pausa, se puso en pausa porque el ex presidente Donald Trump puso un bloqueo, a un programa que le daba la oportunidad a gente poder visitar sus países, si eran por escuela, una obra humanitaria, una emergencia o por trabajo, cuando Donald Trump quitó esa oportunidad como por 4 años, por qué íbamos a planear algo que no se podía a hacer, entonces empezamos a planear proyectos para Guanajuato desde aquí”, expresó.

Por lo anterior han estado trabajando en apoyar proyectos importantes para el desarrollo de Guanajuato, desde los Estados Unidos, teniendo comunicación con las autoridades y buscando la forma de beneficiar a los parientes de migrantes guanajuatenses.

Desde que Joe Biden tomó la presidencia el 20 de enero del 2021, los migrantes comenzaron a ver que hubo cambios positivos para ellos en varios aspectos, por lo que de acuerdo con los avances que se tengan en la reforma a la Ley Migratoria, los guanajuatenses buscarán la forma de aprovechar sus beneficios.