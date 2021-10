Miércoles ciudadano serán en presidencia municipal: Alejandra Gutiérrez

León, Gto.- El Palacio Municipal será sede del desarrollo de los “Miércoles Ciudadanos” al menos durante su administración informó Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal electa. El objetivo es resolver de forma directa la problemática de la ciudadanía por los funcionarios públicos; todos los días sábados se van a realizar recorridos en diferentes zonas de la ciudad para llevar actividades recreativas y culturales para las familias de comunidades lejanas.

“Lo que queremos es llegar a más personas, llevar todavía más servicios, en muchas ocasiones no van las personas que resuelven, siguen mandando al ayudante, del ayudante, del ayudante, terminan sin resolver el problema”, comentó.

Explicó que solo así la gente podrá tener contacto directo con los directores de las diferentes áreas, primero para que puedan resolver la problemática que exista en sus colonias y segundo para que los funcionarios estén enterados de lo que ocurre en la ciudad.

Gutiérrez Campos aseguró que no permitirá que existan funcionarios que no resuelvan las problemáticas que tiene la gente, pues cada persona que está dentro de la presidencia está para servir a la población y no afectarla.

En las zonas rurales se harán visitas los sábados, para llevar a ellos cultura, actividades familiares y deportivas, todo con la intención de beneficiar a quienes están alejados de los servicios en la ciudad.

“No todo va a comenzar el primer día, necesitas estar adentro para hacer algunos ajustes sobre todo para tener ajustes y modificar, algo que vamos a tener también es la parte de gobierno abierto”, dijo.

A través del gobierno abierto, la alcaldesa comunicará las actividades que se estarán desarrollando desde el municipio, informando sobre las acciones, inversiones y programas en beneficio de la ciudadanía.

También explicó que creará un programa digital de comunicación, incluso habló de un esquema de Whatsapp, para que las personas tengan un gobierno más cercano y que los tomen en cuenta.