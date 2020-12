Mienten familias para poder velar a sus difuntos por Covid-19

León, Gto.- Las pequeñas funerarias de León registran en días recientes, en promedio, tres servicios de cremación por Covid-19. Representantes de estos establecimientos mencionan que han recogido cuerpos en casas, en los que la familia miente sobre las causas de muerte para que les permitan la velación. Pero un tanque de oxígeno en la habitación, delata los verdaderos motivos.

Y es que durante los nueve meses de pandemia, los funerarios, afirman, han cumplido con la recomendación de autoridades de Salud: víctimas de Covid-19 deben ser cremadas inmediatamente.





Funeraria Familiar

Isaías Reyes y su familia tienen una empresa funeraria de familia de la cual, él es la tercera generación comentó sobre la pandemia en León que está en una situación crítica, debido a la pandemia. “Pienso y creo que hasta un poco más más grave la situación que tuvimos al principio, creo que cuando tuvimos más trabajo de Covid fue a partir de mayo, junio y julio, julio fue donde repuntó otra vez mucho, pero los otros meses estuvo más tranquilo, agosto, septiembre, pero ya que empezó noviembre empezó a haber más, y ahorita en diciembre está loco todo esto, a nosotros ya nos ha tocado ya ir por las personas que fallecieron a los carros porque no llegan a que los atiendan, no alcanzaron a llegar porque iban mal, fallecen en el transcurso hacia alguna clínica, ha fallecido varios, me faltan dedos para contarlos”.

Reyes compartió que en todo este mes de diciembre el trabajo aumentó de manera considerable “ahorita por ejemplo llevamos dos en el transcurso de la madrugada, de Covid-19, pero hay momentos en que la misma hora vamos a recoger tres y terminando ya nos están marcando para otros”.

“Somos muchas funerarias, una vez estamos bien establecidas con sus permisos, y usan el mismo protocolo, otras, que le podemos llamar patito, no usan bien el protocolo, somos muchas y se reparte bien el trabajo, sí hay mucha demanda ahorita” dijo Isaías en la oficina de su funeraria en la zona centro.

Fallecen y los velan en sus casas

El prestador de servicios funerarios detalló que sus servicios han llegado al interior de los hogares en donde la personas fallecen por este nuevo patógeno llamado Covid-19 “imagínate los que están cerca de los hospitales de los seguros, cuánto trabajo no tendrán, qué a la mejor hasta las cifras no son las que dice el gobierno, ahora también hay mucho en casa hay veces que ya los dan de alta pero tú tienes que llevar tu tanque de oxígeno, dicen váyase llévese su tanquecito y ahí te vas reponiendo, se les complica con algo más que tengan, o los que no creen en esto y se les agrava así rápido” dijo Isaías.

Para su servicio funerario, es de suma importancia entrar con cuidado a los hogares y observar cada detalle, pues hay familias que velan a sus difuntos en la discreción de los cuatros muros de su hogar “cuando fallecen en casa como la gente ya sabe que no podemos velar, no te dicen nada, si tienen algún síntoma, ellos se callan y dicen yo quiero verla a mi familia porque es la tradición, nosotros tenemos que ser bien observadores y hacer las preguntas para qué solitos caigan en la mentira, porque está de por medio nuestra salud , en ocasiones llegamos y vemos el tanque de oxígeno en la recámara donde fallecen es donde dices, algo está pasando”.

“Se recomienda más cremarlos porque ahí se termina todo porque si los sepultamos pues tenemos que tenerlos en resguardo nosotros, no se pueden velar, o pueden venir aquí, cuatro personas, un ratito en lo que hacemos trámites y directo al panteón” dijo Reyes respecto a los servicios que ofrece en su empresa funeraria familiar.

“En todo los IMSS les facilitan un traje a la familia, a uno nada más y sí lo pueden identificar, sintetizar y sanitizar y tocar nada hay familiares que dicen déjame besarlo” contó Reyes cuando recoge personas fallecidas en los hospitales públicos.

Sobre los costos de su servicios detalló el agente fúnebre son “13 mil pesos, los de covid siempre lo vamos a poner en un ataúd ecológico de cartón, porque es el protocolo porque imagínate yo recoger un cuerpo en una camilla o e un ataúd que yo puedo usar de puro traslado, desde ahí emplayamos el ataúd y estamos expuestos, han sido dos tres ocasiones que los sepultamos” dijo Reyes y añadió que su la demanda de sus prestaciones crecieron desde empezada la epidemia en León desde un 50 a 70%.

INCREMENTAN SERVICIOS, PERO TAMBIÉN EL RIESGO

Alfonso Hernández Rojas, Gerente General de Funerarias Cervantes, empresa que labora en León desde hace 65 años, comentó “esto definitivamente nos agarró a todos desprevenidos, no sé si al Gobierno Federal, al Estatal, al Municipal, pero nosotros, en lo que respecta como negocio, pues sí incrementó sus ventas, pero también incrementó mucho el riesgo para uno, entonces yo en lo personal con mucho cuidado como todos los funerarios tenemos la necesidad de cuidarnos como nos lo puso el protocolo de salubridad y todos lo estamos llevando a cabo”.

Servicios fúnebres

Hernández compartió para la OEM sobre cómo es que se trabaja con las personas que han fallecido por SARS-Cov-2 ”el familiar nos solicita el servicio, venimos, llámese, al seguro social, algún sanatorio particular o en su domicilio y hacemos las preguntas de protocolo que si el familiar tuvo tos, tuvo gripe, temperatura, dolor del cuerpo porque todo se manifiesta como si tuviera un Covid aunque sea neumonía”.

Sin despedida

“Ya la neumonía atípica ya se considera en el rango de Covid-19, el que sea sepultados o que sea cremados es a satisfacción del cliente, pero casi te puedo asegurar que el 90% tiene que ser cremado todo, si es a panteón es directamente igual, de aquí se hacen las tramitaciones pertinentes y se va directamente al panteón, los panteoneros tienen que usar todo su traje de protocolo y tan tan, no se admiten familiares más que uno o dos, no mariachis, no fiestas como antes, nada, velación no hay para ambos, en ninguno” compartió Rojas.

“Recogemos el cuerpo con todo y protocolo, guantes, mascarilla, traje blancom, todo todo, en un tiempo no muy atrasado hubo la necesidad de que cuerpos en sus ataúdes estaban en fila, tardamos hasta tres días en entregar unas cenizas del crematorio, hubo filas de hasta siete cuerpos esperando, todos fueron por Covid” dijo.

El agente funerario explicó que él cumple al pie de la letra las normas emitidas por las autoridades de salud “nosotros no damos velación, se quitaron las velaciones por los contagios, se le hace de su conocimiento al familiar que no podemos, no es cuestión de un funerario ya nada más, es el registro civil, nos da la orden y vámonos rápido, aquí está la orden en coordinación con salubridad, nosotros no podemos desobedecer en nada, seguimos al pie de la letra todo”.

SIN EXCEPCIONES

Alfonso perdió a su cónyuge por coronavirus, compartió que le hubiese gustado estar con la mujer de su vida al partir “en lo que respecta a Funerarias Cervantes, nosotros no estamos buscando clientes, ya tenemos una clientela de años, yo también perdí a mi esposa por Covid, en este hospital yo la hubiera querido velar, sin embargo respeté todo lo que salubridad me recomendó, entonces mi esposa fue directamente de aquí al crematorio, posteriormente velamos en familia las cenizas que ya no tienen ninguna contaminación, al menos así nos aseguramos de que no hay contaminación”.

El encargado de Funerarias Cervantes habló de dos temas que cobran más vidas en la ciudad, la violencia y la pandemia. “El 2020 ha sido uno de los peores años pero nosotros no agarramos servicios del crimen por cuidar la imagen y la integridad física de uno y de los empleados”.

GUARDIAS FUNERARIAS AFUERA DE HOSPITALES COVID-19

Los agentes fúnebres, dijo Alfonso, solían buscar a familiares que solicitaban sus servicios fuera del Hospital General Regional de León “sus camionetas estaban por aquí haciendo guardia, no sé si fue la administración del hospital que les dijo que no podían estar y a mí me parece una cosa muy buena, de respeto, total se le entrega el certificado de defunción a un familiar y él es digno de escoger cualquier funeral”.

“Sus camionetas estaban por aquí haciendo guardia, no sé si fue la administración del hospital que les dijo que no podían estar y a mí me parece una cosa muy buena, de respeto".

19 MIL PESOS, SERVICIO ECONÓMICO

Alfonso detalló que la Procuraduría del Consumidor PROFECO “nos propuso un servicio económico de 19 mil pesos, que es la recolección del cuerpo, ponerlo en el crematorio, hacer la tramitación y su urna, se le entrega todo eso al solicitante, al familiar directo, que hay muchos compañeros que se bajan demasiado, bueno, esa es cuestión del mercado de cada quien”.