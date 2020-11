Miedo a contraer Covid-19 evita completar el esquema de vacunación

La doctora Luz Anaí Ubiarco López, gerente de Enlace Médico Científico para Sanofi Pasteur, acentuó la importancia de los niños completen su esquema de vacunación, ya que se ha visto un descenso en las coberturas vacunales, no solo a nivel global, sino en México, lo que pone en riesgo a que enfermedades ya controladas y prevenibles por la inyección de anticuerpos puedan regresar.

La médico Luz Ubiarco detalló que el porcentaje de personas que acuden a completar sus vacunas disminuyó en México “se ha detectado que actualmente 4 de cada 10 niños menores de 1 año no tienen un esquema de vacunación completo, se ha visto que la cobertura de vacunación en general en el país ha descendido en un 30 a un 35%”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Orden y control en tema de marihuana

Las causas de este descenso de vacunación se deben a factores como la pandemia, sobre el temor a infectarse de SARS-Cov-2 y al confinamiento “al parecer está vinculado a la pandemia por Covid-19 por cierto miedo de acudir a las unidades de salud o a las unidades de atención médica pensando que pudieran contraer Covid-19” dijo Anahí.

Acudir a los hospitales es seguro, si se toman las medidas sanitarias para evitar la Covid-19 comentó Ubiarco “si nosotros nos protegemos, si usamos cubrebocas, googles, si es que tenemos googles, con cubrebocas es suficiente, si nos lavamos frecuentemente las manos, si respetamos la sana distancia, ir a vacunarnos o llevar a vacunar a nuestros bebés, es una actividad segura, es muy importante que recuperemos los esquemas de vacunación, porque de lo de lo contrario, los pequeñitos se encuentran en riesgo de adquirir enfermedades como podría ser Difteria Polio o Sarampión”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Obtiene Explora 60 millones del gobierno del estado

“Si nosotros seguimos bajando la guardia, ya no solo nos vamos a preocupar por Covid-19, nos vamos a preocupar por otras enfermedades que pueden llegar a ser letales o que pueden ser incapacitantes, y los más importante, es que ya existe vacuna contra estas enfermedades, hay que impulsar que nos vacunemos contra lo que ya hay vacuna” dijo al teléfono con El Sol de León, la Gerente de Enlace Médico Científico para Sanofi Pasteur.

Sobre las vacunas existentes

Existen vacunas que producen anticuerpos contra diferentes tipos de patologías y que requieren de diferentes dosis, detalló Biarco“en el caso particular de los pequeñitos tenemos la vacuna hexavalente, esta vacuna los protege contra las seis principales enfermedades que pueden llegar a ser letales, en su caso, los protege contra Difteria, Tétanos, Tos ferina, Haemophilus Influenzae, Hepatitis Tipo B y Poliomielitis, esta vacuna es muy importante se aplica a los 2, 4 y 6 meses de edad y un refuerzo a los 18 meses”.

“Para que los niños estén bien protegidos tenemos que cumplir todas las dosis de todos los refuerzos que están marcados en la cartilla, para evitar que enfermedades como Difteria y Polio que están controladas” compartió para la OEM en León Luz Anaí.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Disminuyen 5.7% homicidios en Guanajuato durante octubre

Biarco habló acerca de la población infantil guanajuatense que tiene su esquema de vacunación completo “en el caso de Guanajuato, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) únicamente el 36.8% de los niños tiene un esquema completo de vacunación, de niños de entre 1 y 2 años”.

Guanajuato con un mayor descenso en la cobertura de vacunación





A pregunta expresa por El Sol de León sobre si existe escasez de vacunas, respondió que “afortunadamente las vacunas están disponibles y bueno hablando en el caso particular de Guanajuato, donde se ha visto que hay un mayor descenso en la coberturas en la vacunas en la pentavalente o hexavalente que solamente tiene un porcentaje de cobertura del 65% por ciento, es importante decir que está disponibles”.

Otra cuestión que se le planteó a la facultativa fue si, en México existe algún movimiento antivacunas a lo que detalló que” afortunadamente en México esos movimientos antivacunas todavía no son fuertes, son algunas voces que se llegan a escuchar, pero son voces con las que todavía podemos trabajar, afortunadamente, no son un movimiento fuerte”.

Referente a la vacuna que protege contra Sarampión, Rubéola y Paperas detalló que “Guanajuato tiene una baja cobertura, en el caso de la Triple Viral, tienen una cobertura del 67.7 %, quiere decir que el porcentaje restante no está vacunado y en el caso de la vacuna Pentavalente la cobertura es de 65.3%”.

“Es un descenso en las coberturas a nivel nacional, bueno en Guanajuato, únicamente el 36.8% de los niños tiene su esquema completo, esto quiere decir que más del 60% de los niños , de 1 a 2 años, no tiene un esquema completo, y esto pone a los pequeñitos en riesgo de adquirir distintas enfermedades”, contó de acuerdo a información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2018 y 2019.

Enfermedades que regresan

La médico ejemplifcó el caso de Perú país sudamericano que presentó un brote de Difteria “Perú tenía ya 20 años sin Difteria, nosotros tenemos 30 años sin Difteria y, desafortunadamente, porque bajaron sus esquemas de vacunación, el día de hoy Perú ya tiene otra vez Difteria. El 28 de octubre decretaron un brote de Difteria, una enfermedad que es prevenible por vacunación y que puede llegar a ser letal y estaba controlada”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Invest in México, la estrategia de la Alianza Federalista para atraer más inversión extranjera

Otro ejemplo que dio a conocer fue el reciente brote de Sarampión en la capital del país “195 casos un brote importante, fue que el brote se llegó a controlar y se debe al descenso de la vacunas en la cobertura de la vacuna Triple viral que protege a los pequeñitos contra Sarampión, Rubéola y Paperas”.

Las causas, comentó la doctora, se deben a que las personas ya no acuden adquirir el refuerzo de sus dosis “donde hemos encontrado dificultades para completar esquemas, es la aplicación de refuerzos, en algunos casos se completa la dosis primaria, es decir las primeras dosis, algunos pequeñitos ya no regresan a su refuerzo, si el pequeñito ya no recibe sus refuerzos, no tiene su esquema completo, esa ha sido una de las principales barreras”.

La especialista médico resaltó que es importante completar el esquema de vacunación y que puede completarse en cualquier momento “hexavalente tiene tres dosis iniciales, a los 2, 4 y 6 meses y después tiene un refuerzo a los 18 meses, en ese refuerzo de los 18 meses ya no completan su esquema”.

¿Qué es un esquema de vacunación?

“Un esquema de vacunación está en la cartilla Nacional de Salud en México, recordemos que el programa de vacunación en México es universal, entonces en el caso de los niños menores de 8 años no necesitan ser derechohabientes de la institución para recibir sus vacunas pueden ir al IMSS al ISSSTE o Secretaría de Salud y la van recibir”.





⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local León está cerca del semáforo rojo

“Un esquema se forma con base, precisamente, en los estudios clínicos cuando un laboratorio productor de alguna vacuna se da cuenta, cuántas dosis son necesarias para brindar la protección adecuada, de esa manera se establece en un esquema”, comentó

La Gerente de Enlace Médico Científico para Sanofi Pasteur, comentó que “La Secretaría de Salud Informó que actualmente tienen en existencia, más de 400 mil dosis de diferentes tipos de vacunas, este es un dato de la Secretaría de Salud de Guanajuato, entre ellas está las vacunas TDPA, Vacuna contra neumococo, todas la vacunas que se encuentran. Influenza, Vph y vacunas contra la Hepatitis” dijo Abiarco.

“Es importante decir que si un pequeñito completa su esquema de vacunación su sistema inmune se refuerza y esto lo protege contras distintas infecciones” comentó la doctora Luz Anaí.