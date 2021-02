Miden C02 en tianguis de León

León, Gto.- Suman 62 tianguis de León, los que han sido sometidos a la medición del dióxido de carbono (CO2) por la alta concentración de personas, informó Fabricio Ibarra Rocha, director de Comercio y Consumo. Los trabajos también se llevan a cabo en mercados públicos y otros sitios de abasto.

Se dijo que de la medición del dióxido de carbono se lleva por medio de 20 equipos asignados y que fueron adquiridos por la Dirección de Salud Municipal, no se pretende impedir la actividad comercial solo que se regule de forma favorable y que no represente ningún tipo de riesgo a la salud de los comerciantes como de sus clientes, estableció el funcionario.

De acuerdo a la norma de salud tanto los tianguis, mercados y zonas de abastos como la Central de Abastos y Descargue Estrella, son monitoreados de manera regular, con una medición máxima de mil unidades de partículas en el aire, pero por recomendación los inspectores asumen la medición de 750, y actuar en consecuencia en prevención de las personas.

A decir de Fabricio Ibarra, en el caso de tianguis las lonas al estar muy pegadas y no permiten la ventilación del espacio y puede ser uno de los factores que propician la concentración de CO2, por ello las acciones de regular los espacios para la actividad comercial al eliminar los puestos del centro de la calle cuando estas no son muy amplias; como medida esta acción ayuda mucho, dijo

En tianguis como: Línea de Fuego, San Juan Bosco, San Felipe, Echeveste, La Azteca, Carro Verde se tiene una especial atención al ser considerados de los más concurridos, que forman parte de los 224 tianguis que operan en la ciudad. Incluso en algunos de ellos se ha sancionado a comerciantes que han incurrido en faltas que van desde no usar el cubrebocas, no respetar la sana distancia, en el caso de incurrir por segunda ocasión no se le permite trabajar una semana, sino hasta la siguiente.

La mesa directiva de tianguis, mercados y centros de abastos públicos tiene la obligación de regular el acceso de clientes y que cumplan los protocolos de salud.