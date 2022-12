México requiere de todas las fuerzas para reconstruirse

León, Gto. OEM Infomex.- Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), hizo un llamado a la unidad de las fuerzas políticas y sociales de México para la reconstrucción de la nación.

Añadió que los alcaldes deben trabajar desde lo local por las coincidencias y no por las divisiones.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Afirmó que la gran coincidencia son los mexicanos y la tarea común es lograr una mejor calidad de vida para todos.

“México tiene mucho futuro, y la esperanza está en los ciudadanos, por eso se debe trabajar desde los municipios para dar la batalla y evitar que muera la esperanza. Qué no nos destruyan los que nos quieren destruir, ni nos dividan los que nos quieren dividir”.

En reunión realizada en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la alcaldesa explicó que los alcaldes emanados de dicha institución política han demostrado que no se “rajan” a pesar de las adversidades.

Ejemplificó los problemas que algunos de sus homólogos de municipios pequeños tienen presupuestalmente.

“Hay municipios que hasta para pagar la nómina la tienen complicada. Se les exige que trabajen en seguridad cuando ni siquiera hay fondos para la seguridad pública o se les exige que tengan policías cuando se les quitó todo. ¿Cómo van a contratar cuando no pueden pagar ni siquiera con sus ingresos propios a cinco policías? ¿Qué van a hacer contra el crimen organizado? Entendemos que los retos son muchos, pero que no quepa duda que no nos rajamos”.

Hoy reconocimos el trabajo diario de los medios de comunicación, en un desayuno con cada uno de las y los reporteros, fotógrafos, camarógrafos y personal que cubre nuestras actividades.



Cuentan con nosotros para defender la libertad de prensa y de expresión en todo momento. pic.twitter.com/0VRHZEjYab — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 7, 2022

Gutiérrez Campos concluyó que para consolidar un país fuerte es necesario que la ciudadanía levante la voz y se vuelva partícipe de todas las decisiones, para que México se reconstruya desde lo local, haciendo equipo entre todos.