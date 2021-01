México no va a cambiar por ineptitud de López Obrador: alcalde de Irapuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El presidente de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que los problemas que tiene el país son por la ineptitud del Gobierno Federal.

Esto, luego de que el presidente de México criticara en a mañanera del jueves que la violencia en Guanajuato se ha dado por el abandono de las autoridades locales, a lo que el alcalde irapuatense señaló que es momento de dejar de repartir culpas y trabajar por el país.

“Haciendo referencia de manera muy particular a un evento mañanero de hoy, en Guanajuato no andamos viendo para el pasado, no andamos endosamos responsabilidades, asumimos la responsabilidad de trabajar por México, por Guanajuato y y vemos que desde el Gobierno Federal no se está teniendo esta visión, sino la de simplemente repartir culpas y no la de reconocer que han sido inútiles e ineptos para lograr el desarrollo de este país”, dijo el alcalde de Irapuato durante su discurso que dio durante la entrega del distintivo número tres mil de la Marca GTO.

El presidente municipal de Irapuato prosiguió en su respuesta al Gobierno Federal: “México no va a cambiar por la ineptitud de López Obrador, va a cambiar por el esfuerzo y el trabajo de cada mexicano, independientemente de su forma de pensar”.

Más tarde, en entrevista, dijo que “ya estuvo bueno” de que sólo se le esté atacando a Guanajuato y que era momento de ponerle un hasta aquí a los señalamientos infundados que sólo buscan desprestigiar al estado.