México no impondrá medidas coercitivas para evitar contagios

León, Gto.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que mientras no exista una vacuna contra Covid-19, el gobierno de México no impondrá medidas coercitivas, como toque de queda o sanciones a los ciudadanos que no siguen las recomendaciones para evitar contagios.





Sánchez Cordero señaló que en tanto no haya vacuna, México “cuenta con los recursos e instrumentará medidas que sean necesarias” y adelantó que “las escuelas no será reabiertas hasta que los semáforos estén en verde en cada uno de los estados del país”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Restringen festejos a San Juditas

Dijo que siguen con atención los mecanismos que en Francia y España llevan a cabo para contener la nueva ola de contagios de coronavirus, pero reiteró que en México no los replicará, sino que apostará por la “educar a la gente en la necesidad de seguir cuidándose''.

#RAI2020

“Nunca antes se había tenido un diálogo tan intenso con los gobernadores hasta hoy para conocer las condiciones de la pandemia en cada estado”, señala @M_OlgaSCordero, titular de @SEGOB_mx, en el panel “La gobernabilidad en la época Post COVID-19”.#ITM2020 pic.twitter.com/Z8v9BimKHL — Autotransporte 2000 (@RevistaAT2000) October 28, 2020

La secretaria de gobernación confió en que la vacuna anticovid-19 esté lista a finales de este año o en el primer trimestre de 2021.

Sánchez Cordero participó en el panel Gobernabilidad en la Época Post Covid-19, en el marco de la Reunión Anual de Industriales en su formato virtual, ahí aseguró que durante la pandemia ha tenido un diálogo permanente con todos los gobernadores para tomar decisiones sobre la emergencia sanitaria considerando las condiciones de cada entidad, pero también de manera integral.