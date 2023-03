México, con la tasa más alta de mortalidad por la Covid-19

México fue el primer lugar en el mundo con la tasa de mortalidad más grande por arriba del segundo lugar que es Rusia a causa de la Covid-19, así mencionó el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba.

“Cuando se compara todos los países del mundo, se pone el numerador de fatalidades en el denominador por cada 100 mil habitantes. México es el primer lugar en el mundo con la tasa de mortalidad más grande del mundo por arriba del segundo lugar que es Rusia”, comentó.

En ese sentido, destacó que el país perdió cuatro años de la esperanza de vida con el exceso de mortalidad por aquellos que murieron por Covid como aquellos que murieron en el proceso de no ser atendidos debido a que no cuentan con seguridad social.

“A tres años y dos meses de distancia, lo que queda claro es que en México seguimos en pandemia desde el punto vista institucional, financiero, y de organización de servicios sigue siendo un desastre no hemos aprendido del esquema”, dijo el doctor.

Respecto a la vacuna que se está utilizando, Éctor Jaime declaró que en México se está aplicando el farmacéutico Abdala la cual no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y principales agencias regulatorias del mundo y señaló que se probó con el primer coronavirus que ya no está vigente en el mundo.

“La vacuna vigente es bivalente, no se está poniendo en México, no se está comprando, estamos adquiriendo productos que no tienen ni la seguridad, ni la eficacia, ni la calidad de vida para atender a las y los mexicanos”.

“El Gobierno Federal ha dejado de gastar casi 20 mil millones de pesos de presupuesto 2020-2022 y calculo que unos 4 mil millones de pesos de este año sin comprar las vacunas que se necesitan para atender a la población que requieren un refuerzo positivo que es la población vulnerable y adulta mayor”, finalizó.