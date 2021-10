Mercado República: ícono de la ciudad

León Gto.- Ubicado en uno de los barrios más antiguos de León, el Mercado República se ha convertido en un orgullo de los leoneses luego de sobrevivir a incendios, remodelaciones y ahora una crisis económica a causa de la pandemia.

HISTORIA

El edificio comenzó su construcción un 29 de diciembre de 1932 en ese año se denominó esta construcción como "Mercado Melchor Ocampo", sin embargo, en la zona ya había actividad comercial, pues existía un tianguis conocido coloquialmente como la "Placita de Santiago".

Debido algunas complicaciones en su construcción, no fue hasta 1934 en que las autoridades permitieron que concluyera la obra del mercado, de acuerdo a los mismos locatarios fueron los reos de la ciudad, quiénes construyeron este emblemático lugar, como un castigo y así cumplir con su condena.

Por varios años este mercado fue uno de los más emblemáticos de la ciudad, ya que personas provenientes del Coecillo, Centro, Rancherías, Barrio de Santiago y del Barrio de la Soledad, acudían a este lugar para realizar sus compras.





INCENDIO

Una de las primeras crisis que sufrió este mercado fue en 1985, dónde un incendio dejó daños considerables en la estructura y en los comerciantes quiénes perdieron sus productos, ventas y patrimonio.

A decir de los mismos locatarios, se cree que esté incendio fue provocado, mientras que otros más culpan a los mismos comerciantes que solían dejar veladoras encendidas; los más afectados tras el siniestro fueron las personas que se dedicaban a la venta de piel cuyos locales estaban a las afueras del mercado.

Fue hasta el año 1963 en que se comenzaron las remodelaciones de este centro de comercio, por lo que sacaron a los comerciantes del mercado y estos tuvieron que parar las ventas por un tiempo.

PANDEMIA

Hoy en día son 204 locales los que conforman este recinto, sin embargo el 20% de estos locales se encuentran cerrados, no a causa de la pandemia, si no a que los dueños de estos locales no los trabajan, así lo dio a conocer José Arredondo, secretario del interior del mercado.

“Los locales están cerrados pero no por la pandemia, si se nos han bajado las ventas como un 50%, lo hemos resentido pero hay que seguir trabajando, de nada sirve que nos quejemos, hay que trabajar para llevar aunque sea un poco a la casa. Esos locales (cerrados) están así porque no quieren trabajarlos, tienen las concesiones pero no los están ni los estaban trabajando, por eso nos vemos más solos, hay compañeros que los quieren ocupar o expandirse pero no pueden por lo de las concesiones”, mencionó José Arredondo.