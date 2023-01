Menos filas y más dinero en el Banco del Bienestar

León Gto.- El primer día en que los adultos mayores recibieron su pago de las pensiones Bienestar, las filas se percibieron cortas, sin embargo las fallas en los cajeros se hicieron presentes en los bancos Bienestar. Los derechohabientes notaron el aumento en sus cobros.

De acuerdo con los adultos mayores que acudieron a recibir su pago este miércoles, las filas fueron muy cortas a diferencia de otras veces, esto debido a que el pago de la pensión a estas personas mayores fue y será realizado poco a poco en orden alfabético según la primera letra del apellido.

Como ya es costumbre, las personas que acudieron a los cajeros se quejaron del funcionamiento del cajero, mismo que presenta fallas intermitentes, algo que los empleados y el guardia del lugar aseguran que estas se presentan luego que el sistema se satura.

“Estuve formada como 15 minutos, llegue al cajero y dice que no hay dinero, que si tengo saldo en mi tarjeta pero que no hay dinero en el cajero, me di cuenta hasta que llegue, ahora buscaré un cajero en el centro a ver si allí si me da el dinero, no importa que me cobre comisión, al menos ya vi que si tiene saldo”, mencionó María Antonia Cortés.

Hubo quienes fueron solo a revisar el saldo, otros más desconocían el cambio de modalidad en el depósito, mismo que fue anunciado en días pasados en el que del 4 al 10 de enero los pagos correspondientes al bimestre enero-febrero, se entregarán en orden alfabético.

El miércoles 4 de enero se entregará el depósito bancario a las personas cuyo primer apellido comience con A, B y C; el jueves 5 a las personas con letra D, E, F, G y H; el viernes 6 de enero a las personas que tengan apellido que comience con las letras I, J, K, L y M; se retomará el lunes 9 de enero a quien tenga como letra del primer apellido la N, Ñ, O, P, Q y R; por último el martes 10 de enero le corresponderá a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Es de mencionar que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores pasó de 3 mil 850 pesos a 4 mil 800 pesos en este 2023, lo que se traduce en un incremento del 25% en monto de esta.

"Para mi la única falla es que tardó un poquito en dar dinero, si percibí el incremento, es la primera vez que el cajero me falla, si había escuchado pero cuando yo cobro no había pasado", dijo Antonio.

Además es importante señalar que las personas que cuenten con alguna duda sobre el saldo o si presentan algún error al momento de consultarlo, pueden acudir a cualquier oficina del banco Bienestar y pedir ayuda a un representante de atención al cliente, solo es necesario llevar la tarjeta y alguna identificación oficial.

También para consultar su saldo total, puede llamar al teléfono consulta de saldo 800 900 2000, seleccione la opción 1, e introduzca los cuatro números del su año de nacimiento; ya que si retiras o revisar el saldo a través de otros bancos que no sean Bienestar, estos te cobran una comisión y limitan el retiro del monto a cantidades menores del saldo total.

La secretaria del Bienestar ofrece un acceso por Internet a su página web https://www.gob.mx/bienestar donde ofrecen toda la información que necesita saber sobre su tarjeta.

Dicho plástico puede utilizarse como una tarjeta de débito en cualquier establecimiento que acepte este tipo de pago. Basta con presentar la tarjeta en el momento de la compra e introducir el PIN para completar la transacción.