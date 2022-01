Menores también sufren embate de Covid-19

Desde abril de 2020, cuando comenzaron a masificarse los contagiosa de Covid-19, al siete de enero de 2022, en Guanajuato se han contagiado 18 mil 971 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 51 han perdido la vida.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la Covid-19 ha atacado con fuerza también a los menores de edad, a pesar de las falsas creencias de que la enfermedad sólo afecta a adultos mayores y a personas con comorbilidades.

En el estado, 1 de cada 10 contagios que se han presentado desde que inició la contingencia sanitaria son en menores de edad y el grupo poblacional que más casos acumula es el de 10 a 17 años, con 13 mil 997 casos acumulados.

Le sigue el grupo de edad de 6 a 9 años, con dos mil 269 contagios acumulados, mientras que en el rango de 1 a 5 años se han contabilizado dos mil 258 contagiados.

Los bebés también han sufrido el embate de la Covid-19 y en Guanajuato se tiene un registro de 447 menores de un año de edad que se contagiaron de Covid-19.

A finales de diciembre de 2021, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el país no consideraba vacunar a menores de 15 años, debido a que era prioritario proteger a las personas con mayores riesgos por padecer una comorbilidad; aunado a ello, el Secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, señaló que a los contagios de Covid-19 en menores de edad duran algunos días e incluso recomendó tratamientos como el uso de ungüentos, lo que le valió críticas por seguir rechazando la vacunación en niñas y niños.

No obstante, los datos de Sippina dan cuenta que la Covid-19 ha cobrado la vida de niños que estaban sanos antes de contagiarse; en el estado, desde abril de 2020 a la fecha, han muerto 51 niñas y niños, de los cuales 43 no tenían ninguna comorbilidad, mientras que el resto tenían neumonía u obesidad.

De esos 51 menores de edad fallecidos en Guanajuato, el reporte de Sipinna señala que la mayoría tenían de 0 a 5 años, pues tiene contabilizados 24 casos; además, murieron 20 niñas y niños de 12 a 17 años, así como siete más que tenían de 6 a 11 años.

Esto coloca a Guanajuato como la cuarta entidad con más muertes de niñas, niños y adolescentes por Covid-19, pues en primer lugar está el Estado de México, con 104 casos; Nuevo León, con 59, y Baja California con 52.

A nivel nacional, la Covid-19 ha afectado a 82 mil 977 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 817 perdieron la vida y la mayoría tenían de 0 a 5 años de edad.

En cuanto llegan vacunas, las aplicamos en menores

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que en el estado sí se considera que la vacuna es efectiva contra casos graves y para disminuir la posibilidad de morir a causa de la Covid-19, por lo que dijo que seguirán insistiendo para que sean enviadas más vacunas para proteger a las niñas y niños del estado.

“En cuanto llegan vacunas, las aplicamos, nosotros somos de la idea que entre más protegidos estemos, más vamos a avanzar para controlar la pandemia, la Covid-19 no respeta edades o estratos sociales, es un virus que no tiene palabra de honor y quien se descuida, se contagia”, dijo, al tiempo de que llamó a los padres de familia a proteger a sus niños, en tanto no haya vacunas disponibles para ellos.

En Guanajuato se han aplicado 313 mil 567 vacunas en personas de 15 a 17 años, mientras que se han aplicado otras ocho mil 92 en adolescentes de 12 a 15 años; sin embargo, hasta el momento no hay nueva fecha para continuar con la protección de adolescentes en Guanajuato, por lo que cada vez son más los amparos promovidos para vacunar a menores de edad y en el estado ya se han promovido alrededor de 400 y la cifra va en aumento.