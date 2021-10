Menores de 20 años inermes ante Covid-19

El epidemiólogo Rafael Sánchez Leyva, dijo que carencia de vacunas anti Covid-19 en el país pone en riesgo a la población de 12 a 18 años de edad, ya que están desprotegidos ante el virus y dijo que muestra de ello es que ya se han registrado casos graves y decesos.

Dijo que la falta de vacunación a la población de ese rango de edades propiciará que haya un número mayor de casos positivos en ese sector de la ciudadanía y dijo que los menores de 20 años de edad son los más vulnerables ante el coronavirus.

“Para recién nacidos no hay vacuna pero ya se está utilizando para de 12 años en adelante, ya se están aplicando en todo el mundo, en este momento no se están aplicando porque no hay en el país y Guanajuato el secretario y el gobernador se han quejado de que es de los estados que menos dosis reciben y se las hacen llegar a cuentagotas”.

Manifestó que los más propensos al virus son personas que tienen comorbilidades como diabetes y por ello dijo que es importante que las autoridades federales comiencen a agilizarse para garantizar vacunas al menos para los jóvenes más vulnerables.

Señaló que las autoridades de Guanajuato tienen razón en mostrar su inconformidad luego de que el Gobierno Federal hace llegar las vacunas al estado a cuenta gotas, pues esto impide tener un avance rápido en la inoculación de la población.

Refirió que el Gobierno Federal deberá actuar rápido para evitar que se eleve el número de casos graves de Covid-19 en jóvenes menores de 20 años de edad.