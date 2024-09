Melanie Murillo vigilará que se entreguen cuentas claras

GUANAJUATO, Gto. La alcaldesa electa de Silao, Melanie Murillo, sostuvo que vigilarán todo el proceso de entrega recepción, para tener toda la información para trabajar a partir del 10 de octubre.

En entrevista informó que fue hasta el último día que marca la Ley, cuando la actual administración, encabezada por el morenista Carlos García Villaseñor, decidió iniciar el proceso para el cambio de gobierno.

“Vamos a empezar a formar este comité de entrega recepción, así como también la comisión instaladora, cosa que bueno pues yo les agradezco, que por ley hayan dado cumplimiento, tuvo que ser así, ya le dieron el trámite y pues yo quedo a la espera de que me convoquen lo que sigue ahora, es que ellos me citen para que me pueda presentar con quien estará por parte de mi equipo, llevando estos trabajos”.

Sobre su relación con el gobierno del estado, Melanie Murillo expresó que se esperan buenos proyectos para Silao y confió en que Libia García atenderá esos planes.

Sobre la integración de su gabinete, la alcaldesa electa dijo que continúa en el proceso de buscar los mejores perfiles, pues lo importante es dar respuesta a las mayores exigencias de la población de Silao.

Cuestionada sobre la resistencia del gobierno actual para entregar la información, Melanie Murillo dijo que, con el comité de transición instalado, se dará puntual seguimiento a todo el tema y se revisarán puntualmente todos los casos que sean necesarios.

“Vamos a hacer lo que la ley nos faculta darle seguimiento precisamente a todo el análisis y revisión del estado que guarda las administraciones, esto es muy importante”.

Finalmente, expresó que están listos para asumir la administración de Silao y dar resultados para mejorar el municipio en materia de seguridad y servicios públicos.