Melanie Murillo busca visibilizar la violencia vicaria familiar hacia los menores de edad

León, Guanajuato.- Con la finalidad de evitar más violencia hacia los menores de edad, la diputada local del Partido Acción Nacional, Melanie Murillo promueve la legislación sobre los derechos de los niños.

La diputada señaló que se busca establecer la violencia vicaria como toda conducta que se realiza entre personas que sostengan o hayan sostenido un vínculo de matrimonio, concubinato o relación análoga, mediante la cual utilicen de manera dolosa a las y los hijos como instrumento para causarse un daño mayor o permanente, generando afectación psicoemocional o física a niñas, niños y adolescentes.

Su iniciativa también busca visibilizar la violencia y proteger los derechos de las mujeres y la infancia a través de la iniciativa de reforma para incorporar el concepto de violencia vicaria.

“Es una problemática que se vive todos los días en los hogares, el concepto no lo entiende la población, pero si saben lo que viven en el hogar, la violencia vicaria son los actos que se ejercen sobre los hijos, y viene de los padres de familia que sostienen o sostuvieron una relación de pareja”.

Explicó que tradicionalmente la violencia viene de parte de los hombres sobre las mujeres, “lo que ellos hacen es violentar a los hijos para causarle un daño a la esposa, sin embargo, también existe la otra parte, la violencia también puede venir de parte de la mujer, puede ser de ambos”.

La diputada destacó el trabajo que ha realizado el movimiento “Frente Nacional contra la Violencia Vicaria”, el cual ya tienen presencia en León y al igual que en varias partes del país, ha logrado visibilizar la violencia vicaria y sus afectaciones, entre las que se encuentran mentir y tener falsas creencias, pérdida del vínculo materno-filial, depresión, negligencia en cuidados, autolesiones y suicidio, manipulación psicológica, problemas de personalidad, entre otros.

“Ellos iniciaron a prender focos y decirnos a los legisladores de todo el país que esa violencia que afecta a los hijos por un problema de pareja se llama violencia vicaria, es un problema frecuente, no son casos aislados, de allí nace la intensión de reformar el Código Civil y la Ley para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia y la Ley para los Derechos de los Niños y Adolescentes”.

Dijo que Guanajuato se ha caracterizado por ir un paso adelante cuando se trata de proteger a sus ciudadanos, sin embargo, aún no se dispone de un instrumento jurídico que brinde protección y defensa a las víctimas de violencia vicaria, lo que ha causado que incluso no se cuente con cifras oficiales.

“Primero queremos fijar el concepto, que no se diga que las parejas se agarraron a hijazos, en este jaloneo de las parejas se hacen presiones de quitarse los niños, de no dar la pensión alimenticia, no pagar colegiaturas, las condicionantes para que se vaya la pareja y los niños se quedan con quien tiene la casa, u quien tiene el poder se los lleva a otra casa”, dijo la diputada.

“Pero a la hora de finalizar el pleito que tradicionalmente es con un divorcio, la violencia de la que fueron objeto los niños no figura en la resolución, no tenía un nombre el daño, los hijos empiezan a distraerse en la escuela, les va mal en las calificaciones, presentan depresión, ansiedad, los maestros lo detectan y reportan, pero no pasaba nada, hay casos complejos que pueden llevar a adicciones y suicidios, los daños a terceros no se documentaban”, comentó.

Enfatizó que el Grupo Parlamentario del PAN condena cualquier acto de violencia y trabaja para fortalecer y perfeccionar los esfuerzos que les garanticen a las niñas, niños, mujeres y adolescentes el derecho a vivir sin violencia.

“Ahora buscamos visibilizar el problema y darle el concepto de Violencia Vicaria, lo trabajaremos en las comisiones de Derechos Humanos, Equidad de Género y Justicia, se van a impulsar mesas de trabajo, foros de consulta, ejercicios de participación ciudadana que nos permita enriquecer la ley” señaló.

Explicó que los modelos más avanzados son Yucatán que fue aprobado hace unas semanas y Estado de México donde también modificaron sus leyes en relación de Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes así como el Código Civil.

En Guanajuato la iniciativa se turnó a las comisiones para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, así como a la de Justicia, en la parte que les corresponda para su estudio y dictamen, puntualizó la legisladora local.