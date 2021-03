Mejor vean el futbol desde casa

León, Gto.- Mientras el consejero del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Julián Tejeda afirmó que abrir el estadio es una muestra “de que estamos haciendo bien las cosas”, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Pablo Sánchez Gastelum, pidió a los aficionados “ver el futbol desde casa” y seguir postergando salir de vacaciones.

Invitado especial en el análisis semanal que realiza el OCL sobre la pandemia en este municipio, el funcionario estatal fue claro en expresar que el semáforo amarillo de reactivación económica crea una falsa sensación de seguridad.

“Llegar al amarillo nos ha costado mucho trabajo; hemos ganado mucho como para perderlo en un par de semanas”, dijo respecto a la proximidad del periodo vacacional.

Agregó que “la realidad nos puede pegar en la cara y por eso pediría a la población, sensibilidad porque el escenario puede cambiar en dos semanas. No se acaba la vida si no se ha disfrutado un año, pero sí en un rato”.

Referente a la apertura del estadio León, Sánchez Gastelum reiteró la necesidad de compromiso y sensibilidad. “Mejor véanlo en casa y eviten aglomeraciones”, afirmó tajante mientras recordaba el costo en contagios y por ende en vidas que ocasionaron los festejos por el campeonato del equipo de futbol, en diciembre pasado.

Cuestionado por la presidenta del OCL, Rocío Naveja, sobre la falta de “agresividad de las autoridades en las colonias identificadas como focos rojos o zona de riesgo”, el representante de la Secretaría de Salud de Guanajuato reconoció que “es un problema social en ciertos lugares donde la gente se quejó de estos letreros de alerta”.

Reconoció que “hay una percepción sobre imponer una sanción y cuando a mí me preguntan ´¿por qué no sancionar?´ respondo que no hay peor castigo que perder a un ser querido”.

“La gente se espanta y el miedo está bien porque nos hace ser más recatados”, indicó y agregó que con las colonias se sigue “trabajando en sinergia municipio, Salud y colonos”, pero aclaró que “no tiene mérito decir que estamos llevamos a los pacientes a un hospital, la idea siempre será prevenir contagios”, finalizó.

El doctor Pablo Sánchez también hizo hincapié en que la vacunación anticovid en este momento no crea inmunidad y que por ello es necesario continuar con las medidas preventivas, sin la falsa creencia que el problema está superado.