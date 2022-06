Mega misa anual por un buen temporal en la plaza principal de León [Video-Fotos]

León, Gto.- Con una mega misa de petición para el buen temporal a la que asistieron cientos de personas católicas, este miércoles continuaron los festejos por el día de la Madre Santísima de la Luz.

La ceremonia religiosa fue amenizada en la plaza principal de la ciudad por el Arzobispo Alfonso Cortés Contreras, quien en su mensaje de oración pidió que se garantice el agua para todos los ciudadanos y que llueva.

Durante su intervención recordó la necesidad que tiene el agua para nuestros campos, hogares y trabajos donde hay progreso y se transforma la vida, señalando que los seres humanos no solo tienen sed del líquido vital, sino también sed por la fraternidad, el amor, la amistad y la vida eterna.

“El agua es un derecho humano universal. El agua no se puede privatizar, es un derecho de los pueblos, de las personas y sobre todo de los más pobres. A veces uno escucha que dicen que no hay agua en algunas colonias porque son irregulares, pero las personas no son irregulares. Una criatura, cualquier ser humano tiene derecho a tener agua que beber para tener una vida digna”, dijo el Arzobispo.

Alfonso Cortés Contreras señaló que las personas no son irregulares porque tienen el derecho a tener agua, aunque también tienen obligaciones, entre ellas cuidarla y respetarla porque es una creación destinada que tiene el peligro de volverse un basurero.

“Nosotros también debemos de cuidar el agua y ayudar al que tiene sed de amor, de compañía, la sed de Dios, los cristianos católicos necesitamos anunciar a Jesucristo al darle de beber al otro en todo sentido, en pan de la amistad, en pan de Dios nuestro señor” finalizó Alfonso.

Luego de que se brindó el sacramento de la comunión y se dio fraternalmente la paz, las familias enteras que asistieron a la misa siguieron los festejos a la Virgen de la Luz, degustando antojitos mexicanos y otros productos en la Verbena de los alrededores de la Catedral Metropolitana.