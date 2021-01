Médicos de Guanajuato quedan con inmunidad incompleta

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El personal médico guanajuatense que recibió la vacuna contra la Covid-19 quedará con inmunidad incompleta, pues las 19 mil 500 dosis que se necesitan para completar su esquema de vacunación no llegarán; sin embargo, a partir de esta semana comenzarán a desarrollar cierta inmunidad en su cuerpo.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, explicó que a pesar de que el personal médico no recibirá la segunda dosis a los 21 días que debería en que se le debería aplicar para completar su esquema de vacunación, esto no significa que la primera dosis que recibió se haya perdido, al contrario, ésta comenará a generar una inmunidad de menor porcentaje que si hubiera sido completo el procedimiento y así logar el 94% que se tiene establecido.

“No se van a poder completar muchas segundas dosis en el tiempo que se había planeado, como debe de ser, a los 21 días después; sin embargo, hay que dejar muy en claro que este retraso no significa que se haya perdido la primera dosis, eso hay que dejarlo perfectamente claro, no es lo ideal, pero sí se queda parcialmente protegido a partir del décimo día después de la aplicación y cuando lleguen el resto de las vacunas, que al parecer van a ser hasta marzo, completaremos esas segundas dosis; esto no se tenía contemplado, hacerlo de esta manera, pero así se tendrá que realizar”, dijo el Secretario de Salud durante su intervención diaria en la televisora estatal de TV4, donde informa los pormenores de la pandemia en el estado.

Daniel Díaz Martínez señaló que el retraso en la llegada de las vacunas sólo irá aplazando el lograr la protección de todo el personal de salud, pues aún faltan más de 40 mil médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros de ser vacunados, incluidos los de los hospitales privados.

“19 mil 500 dosis para atender a más de 60 mil trabajadores de la salud de todas las instituciones, incluyendo al sector privado, son muy pocas, entonces todavía nos faltan, son insuficientes y a este ritmo se va a acabar el mes de enero y se va a prolongar mucho esta tan sonada campaña de vacunación que se está quedando corta para las necesidades que tenemos en el país”.

Además, Daniel Díz dijo que en el caso del personal médico que atiende en hospitales privados, hasta ahora no han recibido información por parte del Gobierno Federal de cómo será la aplicación de las vacunas para ellos que atienden también personas en áreas Covid, pero todo indica que será la misma Federación la que se encargue de ellos.

“No quiero que piensen que no queremos contestarles, el problema es que no hay más vacuna y tampoco quisiéramos generar falsas expectativas o mentirles, diciéndoles que van a llegar mañana o pasado, la vacunación para el sector privado la llevará a cabo la XII Región Militar, en el Hospital Militar de Irapuato, pero todavía no se tiene la certeza de cuántas y cuándo empezará la vacunación, porque quienes están faltando de vacunas son todavía muchos”.