‘Me voy tranquilo y sin pendiente’: Alvar Cabeza de Vaca

Guanajuato, Gto.- A un mes de que concluya la actual administración estatal, el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, expresó que deja el cargo sin pendientes.

Agregó que, aunque ha recibido invitaciones laborales y profesionales, las mismas no las atenderá después del 26 de septiembre de este año.

“Yo termino y bueno, aunque hay algunos que no les gusta que lo diga, pero yo termino sin pendientes seguramente va a existir pendientes, ya les tocará otra persona ir resolviendo estos pendientes. Yo lo que he dicho, dejo una secretaría consolidada, muy fuerte, con resultados es lo que estamos dejando en el área de mis responsabilidades transformamos la Secretaría de Seguridad”.

Expresó que en materia de seguridad siempre será un tema a innovar y atender, pues dependerá de la problemática que se presenté el cómo atacarla.

Sobre proyectos personales, Appendini reiteró que sí ha recibido invitaciones, sin embargo, subrayó que las atenderá hasta el 26 de septiembre, una vez culminada la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Lo he dicho fuerte y quedito de manera con mis cercanos y con mis lejanos, yo termino el 25 de septiembre (...) No, no me distraigo, esto es muy importante y tiene que ser hasta el último minuto del 25 de septiembre, no me distraigo ya si hubiera algo les comentaré, pero no me distraigo en propuestas, no me distraigo en ofertas y cuando me han llegado, que no me gusta hablar de ellas, pero sí la ha sabido, les digo búscame el 26 ahorita no estoy en posibilidad”.

Sobre los resultados, el secretario de Seguridad del estado informó que próximamente hará el evento de cierre con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y ahí dará los detalles sobre los trabajos hechos.

Sin embargo, recordó que hoy nueve de cada 10 detenciones que se hacen en la entidad, son por policías estatales, además de que han sido decenas de miles de drogas las que se han sacado de las calles y evitado que lleguen a ser consumidas por la población.

“Permíteme que sea ahí en frente de la Policía Estatal que demos a conocer los resultados que ellos han provocado en el estado, por eso te hablo de decenas de miles de drogas que no han permitido la Policía Estatal que lleguen al consumo, son por detenciones de narco-menudistas”.

La actual administración ha resaltado en sus seis años el incremento de la fuerza, pues pasaron de mil 200 elementos a más de cuatro mil 200. También se mejoró su salario y prestaciones, ganando hoy 25 mil pesos netos y contando con todas las prestaciones de ley y seguros de vida.

Reconocen a los custodios en su día

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, resaltó que en la entidad sí se favorece una reinserción social efectiva para que cada persona tratada en el Sistema Penitenciario se reinserte plenamente y retome su proyecto de vida en sociedad.

Como parte del evento se hizo la entrega de reconocimientos a la Pertenencia Institucional a personal de 5 a 9 años de servicio; Lealtad Institucional a personal de 10 a 14 años de servicio; y Perseverancia en el Servicio a personal de 15 a 19 años de servicio.

También se reconoció a la Primera Banda de Guerra del Sistema; a la Primera Escolta de Bandera del Sistema Penitenciario; y al Primer Grupo de Operaciones Penitenciarias Estatal (GOPE).

El Gobernador entregó reconocimientos a las Acciones Sobresalientes en el Servicio; a Coordinadores de Seguridad Penitenciaria con más de 15 años de servicio; Personal Administrativo con más de 15 años de servicio; y se entregó el reconocimiento al Alto Mando.