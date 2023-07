“Me voy con lágrimas en los ojos”, se despide Juan Hernández, tiene otra misión

Guanajuato, Gto., (OEM-INFORMEX).- Juan Hernández tiene otra misión, su partido Acción Nacional lo ha invitado por quinta ocasión a participar en la contienda por la Presidencia de la República. Esta mañana el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció la salida de Juan Hernández al frente de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI).

“El PAN me ha invitado a trabajar en la campaña con la persona que resulte candidata o candidato para presidente. El gobernador me ha tomado amablemente mi renuncia y pues con palabras muy bonitas me ha dado la oportunidad de dejar este trabajo que tanto me gustó”, dijo el doctor Hernández en exclusiva a Organización Editorial Mexicana.

Rumbo a las elecciones de 2024, fue el presidente nacional del PAN, Marko Corté s , quien invitó al experto en migración a sumarse una vez más con su trabajo.

Desde el principio de la administración nos propusimos atender las necesidades de nuestros migrantes en el extranjero y hemos cumplido.

“Estaremos trabajando en varias áreas, especialmente con nuestros migrantes, con los mexicanos en el exterior, motivándolos, invitándolos a que participen; ya no como secretario, sino como Juan Hernández, invitándolos a que voten en el exterior”, señaló.

Sobre la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante (CONOFAM), Juan Hernández explicó que el cargo es de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato y será la persona que sea nombrada titular quien asuma como presidenta o presidente de la CONOFAM. Informó que será en este día, en una reunión con los integrantes de la Coordinación que se determiné quien tomará protesta como nuevo presidenta o presidente.

Se despide Juan Hernández de la SMEI

El anuncio lo hizo el mandatario estatal a través de su red social Facebook, por medio de un video de más de un minuto de duración, en él, agradeció el trabajo de Juan Hernández al frente de la SMEI, de quien destacó su labor en pro de los migrantes. Mientras que como encargada de despacho quedó Susana Guerra Vallejo, quien actualmente se desempeña como Subsecretaria de Hospitalidad de la actual dependencia.

“Desde el inicio de nuestra administración nos propusimos atender todas las necesidades de nuestros migrantes en el extranjero, y tratar con respeto y dignidad a quien pasa por nuestro estado, estos objetivos los hemos cumplido”, agregó.

Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que la salida de Juan Hernández obedece a nuevos proyectos personales. “Quiero agradecerle el gran trabajo que ha realizado (…) Hoy más que nunca soy un convencido de que haber creado la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional no me equivoque en elegir a Juan Hernández de titular”.

“A eso me voy a México, con lágrimas en los ojos, quiero mucho a mi Guanajuato, aquí es donde vivo, de aquí es mi esposa y mi papá”, compartió el ex titular de la SMEI.

El doctor Juan Hernández ha participado en las últimas cuatro elecciones presidenciales, en las cuales ha trabajado según el candidato se lo permitió, “algunos me dieron mucho espacio, otros, poco”.

Fue en 1996 cuando la carrera política del doctor Juan Hernández tomaba el rumbo que seguiría por casi 30 años, una lucha por la dignificación de los migrantes guanajuatenses. En el 96, el doctor en Letras Inglesas y Mexicanas por la Universidad de Texas Christian, fue invitado por el entonces Presidente de México, Vicente Fox, a sumarse como representante del Estado en Texas, como director de Guanajuato Trade Office Dallas, también era el asesor presidencial en Estados Unidos.

Mientras Fox Quesada buscaba la presidencia, Juan Hernández fue su coordinador de Agenda y Giras, también fue el responsable de coordinar las Relaciones con los Mexicanos en el Extranjero.

(Con información de Scarleth Pérez)