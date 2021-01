Masacre de Celaya refleja que grupos criminales no han sido mermados: Saucedo

Lo preocupante ahora no es ya la masacre que ocurrió en Celaya y que dejó nueve personas muertas; tampoco es preocupante que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya salido a hacer algún pronunciamiento tras este hecho violento: lo que debe preocupar es que seguramente el grupo delincuencial que fue atacado tendrá una respuesta igual de violenta y no se ve una estrategia que permita contener la guerra que mantienen el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así lo refirió David Saucedo Torres, analista político y especialista en temas de seguridad, quien explicó que en los hechos las detenciones de José Antonio N., alias El Marro, o de Adán N., alias El Azul, ambos señalados en su momento como presuntos líderes del Cártel Santa Rosa de Lima, han bastado para frenar la violencia en Celaya, pues la guerra entre ambas agrupaciones sigue y donde la ciudadanía queda como expectante ante los mensajes que ambas agrupaciones se lanzan y que cuestan vidas de por medio.

Vemos la continuidad de la confrontación que ya lleva varios años entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La ciudad de Celaya es, desde hace años, la capital económica del Cártel de Santa Rosa, le proporciona una amplia red de narcomenudeo que le genera jugosas ganancias, tiene una red de extorsión y de cobro de derecho de piso.

“Desde hace algunos años, Celaya ha estado bajo el flagelo de la dictadura económica del Cártel de Santa Rosa de Lima y en contraparte también enfrenta las oleadas de células del Cártel Jalisco Nueva Generación, tratando de arrebatarle el control de la plaza. La violencia se da por esa situación, sigue por ese enfrentamiento, pero no hay una estrategia real que permita arrebatarles el control de estas actividades ilícitas y mientras eso sucede, la gente es expectante de esa violencia con que ambas agrupaciones se están atacando”, dijo el especialista en temas de seguridad en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

David Saucedo señaló que lo preocupante ahora no es ni siquiera que a un día de la segunda masacre perpetrada en el estado en lo que va del año, no es ni siquiera que ninguna autoridad haya salido a dar una declaración sobre este hecho: lo preocupante, dijo, es la respuesta que se viene por parte del grupo atacado.

“Hubo un ataque de un cártel contra otro, ya no es tan importante lo haga la autoridad, ya no va a hacer nada, lo que se teme es la respuesta del cártel que fue atacado, este tipo de eventos no pueden quedarse sí, de modo que en próximas fechas podríamos ver una respuesta del cártel que sufrió esta baja a la altura del hecho muy lamentable que presenciamos el jueves”.

David Saucedo dijo que la falta de una estrategia real y de coordinación entre el Gobierno Federal con el Gobierno del Estado, aunado a la protección que todavía tienen los grupos delincuenciales, ya sea por políticos y policías, lo único que generará es que el estado esté en la antesala de otro año violento, como los dos que lo antecedieron.

El lenguaje criminal con el cual se conducen estas organizaciones criminales puede parecernos terrorífico, pero es el lenguaje de muerte que normalmente utilizan, dejar una estela de muerte y sangre detrás de sus rivales como una advertencia a los narcomenudistas.

“Pero no se hace nada para combatir a las redes de protección política y policial que existe en la ciudad de Celaya, se puede detener a uno, dos, tres, veinte narcomenudistas y lo mismo se puede hacer con sicarios, con halcones, pero si no se detiene a los comandantes de policía que brindan protección, al poder político que da protección, simplemente mantendremos la misma situación”.