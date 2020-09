Más facultades para estados, propuesta de nuevo pacto federal: Diego Sinhue

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que la propuesta del nuevo pacto federal que propone la Alianza Federalista no es para pedir que se le quite dinero a estados y dárselo a otros, es más, dijo que ni siquiera es para solicitar más recursos, sino más bien para que las entidades tengan más facultades para poder desde cobrar de mejor manera los impuestos y destinarlos a los municipios, hasta facultades también para enfrentar a la delincuencia y tener más resultados.

Durante su participación en el Expansión Summit 2020, donde además estuvieron los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y el de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que la propuesta de la Alianza Federalista es impulsar un nuevo pacto federal que permita a los estados tener fortalezas financieras y de acción, pues si el Gobierno Federal quiere impulsar sus propios proyectos, que no se interponga en los que los estados quieren impulsar que también son prioritarios.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Reportan 14 decesos más por Covid-19 en León

“Nadie ha planteado que le quiten recursos a Oaxaca, a Guerrero, nadie ha dicho quítenle recursos a ellos, en el caso de Guanajuato qué planteamos: denme facultades en todos los sentidos, para combatir a la delincuencia organizada, el lavado de dinero, el robo de hidrocarburo y que nuestra Fiscalía pueda actuar contra estos criminales; pido facultades para poder generar cobranza de impuestos en otras áreas, que nos den facultades y si no facultades, que cuando menos no nos torpedeen los proyectos que tenemos, como el de energías renovables que tenemos los estados, que son fundamentales para ser competitivos, teniendo energía a buen costo”, dijo el mandatario guanajuatense durante su participación.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que con la propuesta de un nuevo pacto federal y un nuevo pacto fiscal es que se podría de muchas maneras llegar a un objetivo común, lo cual no se daba en la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde forzosamente se tenía que dar la unanimidad para tomar decisiones y a veces, por unos cuántos, no se llevaban a cabo proyectos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Sorprende a personal médico el no uso de cubrebocas en Villas de San Juan

Y puso como ejemplo la última reunión de la Conago, donde se hicieron planteamientos puntuales, pero no hubo respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además, refirió que seguir en la Conago incluso sería validar que se estaba trabajando en un mismo rumbo, cuando en la realidad no lo es sí.

“El riesgo de la Conago era que convalidáramos una discusión sorda, donde no había diálogo, estar en la Conago ese día (en San Luis Potosí) y plantear cosas muy puntuales como se planteó fondos concretos y escuchar al presidente como lo podemos escuchar en una mañanera, eso no nos permite construir en este federalismo, al contrario, corríamos el riesgo de que ellos, como lo han hecho muchas veces, den esa impresión de que estamos bien, de que estamos dialogando, cuando la verdad no estamos avanzando”.

Una de las propuestas del nuevo pacto fiscal es que pudiera darse un esquema como en Estados Unidos, donde del Impuesto Sobre la Renta, el 20% lo cobre la Federación y el resto se lo queden los estados para con ello destinar recursos para obras a los municipios.

Otra propuesta es que los estados puedan decidir si pueden cobrar más o menos porcentaje del Impuesto Sobre la Renta, para que aquellos que quieran cobrar más tengan dinero para mayor infraestructura o los que decidan cobrar menos volverse así más atractivos para atraer inversiones.