Más de 66 mil guanajuatenses se quedaron sin identificación del INE

Más de 66 mil 800 guanajuatenses se quedaron sin su identificación oficial luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) suspendiera actividades durante la contingencia sanitaria, lo que dificulta el trámite para la búsqueda de empleo y solicitud de apoyos.

Los módulos del INE a nivel estatal y nacional fueron cerrados al público desde el pasado 23 de marzo, cuando se declaró la primera fase de la contingencia sanitaria por el Covid-19, esto como medida para contribuir a la prevención del virus y evitar poner en riesgo tanto a los trabajadores como a la ciudadanía que acudiría a realizar sus trámites.

Sin embargo, esto provocó que las personas no pudieran realizar la renovación y reposición de su credencial o realizar cambios de la misma, pero además, que aquellas personas que realizaron sus trámites días antes, no alcanzaran a acudir a recogerlas.

De acuerdo con la coordinación de Comunicación de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guanajuato, en todo el estado 66 mil 802 guanajuatenses se quedaron a la espera de recoger sus credenciales, de los cuales, en ciudades grandes como Irapuato hay hasta seis mil 793 personas en esta situación.

Al no contar con la identificación oficial, la ciudadanía no pueden realizar trámites para la búsqueda de empleo por la situación económica de la contingencia, pero además, quienes buscaban algún apoyo de los programas sociales y económicos, no puedan realizar sus trámites ni identificarse ante las instituciones públicas ni privadas.

A pesar de ello, el INE aún no tiene fecha oficial para retomar sus actividades y servicio a la ciudadanía, por lo que los módulos continuarán cerrados hasta que sea levantada la contingencia a nivel nacional por parte de las autoridades sanitarias a nivel federal y estatal.