Más de 60 mil universitarios se preparan para la industria 4.0 en Guanajuato

En Guanajuato se cuenta con más de 60 mil estudiantes de ingeniería enfocada a la nueva industria 4.0, mismas que sumarán a los propósitos del estado en ser el Valle de la Mentefactura en un periodo de 30 años, así lo explicó el secretario de Educación, Jorge Hernández Meza, resaltando que ahora también las licenciaturas juegan un papel fundamental en los sectores, sobre todo desde el lado humano.

“Dentro de los 188 mil que tenemos estudiando educación superior, cerca de 60 mil que estudian ingeniería, el gobernador lo comenta con frecuencia, el estado de Guanajuato egresa más ingenieros que Nuevo León y que Jalisco, la número uno es ingeniería industrial, pero tenemos la mayor cantidad de carreras abocadas al tema 4.0 entonces eso es una buena noticias para la entidad”, dijo en entrevista para el Sol de León.

El secretario de Educación de Guanajuato, mencionó que regularmente la industria 4.0 se asocia de manera normal con las ingenierías, pero que realmente también los licenciados son parte fundamental del crecimiento económico en la entidad, sobre todo los sociólogos y antropólogos, recordando que la industria no solo ocupa de tecnología, sino también de humanidad.

“Habitualmente se vincula la industria 4.0 con la ingeniería, pero lo 4.0 y la automatización van a requerir grandes sociólogos, grandes antropólogos que redefinen en esa versión 4.0, cómo ser felices y cómo ser proactivos en una sociedad”, expresó.

Hernández Meza dijo que en los últimos 10 años Guanajuato ha progresado en el acceso a la educación superior, ya que de estar en último lugar a nivel nacional en mandar a los jóvenes a aprender, al día de hoy la entidad está en la posición 25 y se seguirá trabajando por integrar a más estudiantes en las universidades.

“En los últimos 10 años, Guanajuato estaba en el último nivel de cobertura, era el último estado que mandaba estudiantes a la universidad y hoy por hoy estamos en el lugar 25, no es un lugar que nos tenga satisfechos o no, pero hemos avanzado 6 lugares en los últimos años”, mencionó.

Agregó que pese a la pandemia por el Covid-19, los jóvenes universitarios han sido los menos afectados ya que la mayor parte del tiempo buscan estar al corriente con sus materias o bien es más sencillo adaptarse a los nuevos sistemas de enseñanza, sobre todo a distancia ya que sí les interesa actualizarse.

“Hoy con la información que tenemos, será más dañado el sector secundaria y el sector de universidad, efectivamente no se conectaron, no tuvieron presencia en los meses de pandemia, pero tienen más posibilidad de regularizarse en poco tiempo o muchos de ellos pese a no estar conectados, sí tuvieron la capacidad de estar actualizados”, mencionó.

Jorge Enrique Hernández Meza expresó que cada que se quiera incrementar la cobertura educativa del nivel superior, por cada escuela se puede aumentar la matrícula con 5 mil 400 nuevos estudiantes, por lo que será fundamental seguir apostando por la infraestructura, además de aprovechar los nuevos modelos de clases, tanto híbridos como virtuales.