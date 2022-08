Más de 30 mil menores al año no tienen su esquema de vacunación completo

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que el 30% de cada 100 mil menores que nacen en el estado no cuentan con su esquema completo de vacunación.

Aseguró que desde que entró la actual administración federal encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud del país, Jorge Carlos Alcocer, las vacunas a Guanajuato no llegan con regularidad.

“Desde que inició esta administración federal no llegan las vacunas con regularidad y eso hace que un 30% de 100, o sea, más de 30 mil niños no tiene su esquema de vacunación completo”, comentó.

Daniel Díaz explicó que al año nacen alrededor de 100 mil niños en el estado de Guanajuato y que la tasa de natalidad ha disminuido, pues hace cinco años eran 125 mil nacimientos.

Comentó que en Guanajuato tienen alternativas innovadoras como la cartilla electrónica de vacunación que a través de un chip te permite darle un seguimiento puntual aun cuando la familia pierda la cartilla tradicional.

Explicó que en las Jornadas de Salud que se realizan dos o tres veces al año las vacunas se aplican a todos los menores de 5 años, por lo que Guanajuato no tiene viruela y sólo ha registrado un caso de hepatitis que se curó debido a que cuando llegan las vacunas se les aplica.

Dijo que la llegada de biológicos que se esperaba para este agosto aún no llega y cuando saben que van a llegar de inmediato lo dan a conocer a la ciudadanía.

Comentó que el órgano rector de este abastecimiento de biológicos en la federación y si “en Guanajuato no hay vacunas es porque en México no hay vacunas porque la federación no ha comprado más vacunas, pero si tenemos un muy buen sistema de salud que en cuanto llegan las aplica de inmediato”, agregó.

Aseguró que también se aplican en las comunidades no sólo en los hospitales y centros de salud ya que cuentan con caravanas móviles, brigadas de enfermeras vacunadoras y hacen equipo con el IMSS, ISSSTE, pero ocupan el insumo y por ley en México las compra la autoridad federal sanitaria.

Daniel Díaz Martínez comentó que al evento de salud que se llevó a cabo la mañana de este viernes en León donde participaron diferentes actores políticos y de salud se le invitó al secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, sin embargo no les confirmó, incluso mencionó que todavía el jueves estuvieron esperando una respuesta pero no notificó algo.